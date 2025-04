Rice tự viết lại lịch sử cho riêng mình

Trận đấu giữa Arsenal và Real Madrid thuộc tứ kết lượt đi Champions League chứng kiến một khoảnh khắc kỳ diệu mà không ai có thể ngờ tới. Declan Rice, tiền vệ của “Pháo thủ”, thực hiện hai cú sút phạt tuyệt vời chỉ trong vòng 12 phút, khiến cả thế giới bóng đá phải ngỡ ngàng.

Nhưng liệu đó có phải là một điều bất ngờ hoàn toàn? Câu trả lời là không.

Rice luôn sở hữu những phẩm chất kỹ thuật và thể lực để thực hiện những cú sút từ xa. Khi còn là một thiếu niên tại West Ham United, những cầu thủ kỳ cựu của đội bóng thường xuyên khuyến khích anh mạnh dạn dứt điểm khi có cơ hội, nhất là từ ngoài vòng cấm.

Tuy nhiên, dù có kỹ năng đó, không ai có thể dự đoán được rằng một ngày nào đó, Rice sẽ tạo ra những khoảnh khắc tuyệt vời như vậy trong một trận đấu lớn ở Champions League. Đêm tại London, Arsenal nhấn chìm Real Madrid với tỷ số 3-0 thuộc tứ kết lượt đi - trong đó Rice lập cú đúp từ các siêu phẩm sút phạt.

Thực tế, Rice còn không thể tin vào chính mình sau những gì xảy ra. Dù có 12 cú sút phạt không thành công trước đó trong sự nghiệp, anh vẫn khiêm tốn nói: "Tôi không biết liệu điều này có bao giờ khiến tôi cảm thấy ngộ ra không. Tôi nghĩ tôi sẽ không bao giờ hiểu được những gì tôi đã làm tối nay".

Các đồng đội của Rice tại Arsenal không giấu nổi sự ngạc nhiên. William Saliba, trung vệ của Arsenal, chia sẻ: "Đây là lần đầu tiên tôi thấy một cú sút phạt tốt từ Rice. Tôi không biết anh ấy có thể làm được như vậy. Chúng tôi không ghi nhiều bàn từ các cú sút phạt trực tiếp".

Sự thật là Arsenal đã rất lâu rồi không ghi được bàn từ những cú sút phạt trực tiếp. Bàn thắng gần nhất từ tình huống này là từ Martin Odegaard vào tháng 9/2021, trong trận đấu với Burnley.

Từ đó đến nay, Arsenal chỉ ghi được một bàn trong 64 cú sút phạt trực tiếp. Trong khi đó, những đội bóng khác như Manchester City hay Chelsea đã ghi được số bàn thắng gấp nhiều lần. Arsenal, thực tế, là một trong những đội bóng kém nhất trong việc chuyển hóa các cú sút phạt thành bàn.

Tuy nhiên, hai cú sút phạt của Rice vào lưới Real Madrid có thể khiến gió đổi chiều. Rice đã tiến bộ, và những gì diễn ra cho thấy anh sẵn sàng để làm những điều mà trước đây người ta ít nghĩ tới. "Nó đã có trong kho tàng của tôi", Rice tự tin nói.

Trong vài tuần gần đây, Rice dần chứng tỏ sự tự tin của mình trong các tình huống đá phạt. Cú sút phạt trực tiếp đầu tiên của anh sau hơn một năm xuất hiện trong trận đấu với Chelsea giữa tháng 3. Gặp Everton sau đó, cựu sao West Ham cũng thử thách thủ môn Jordan Pickford với một cú sút mạnh mẽ từ ngoài vòng cấm.

Không có gì ngạc nhiên khi Rice có thể thực hiện những cú sút phạt xuất sắc. Những quả đá phạt của anh trở thành vũ khí mạnh mẽ của Arsenal kể từ khi bản thân được giao nhiệm vụ thực hiện các tình huống đá phạt trong kỳ huấn luyện mùa đông tại Dubai năm ngoái.

Trước đó, ban huấn luyện của Arsenal chủ yếu ưu tiên để Rice đứng trong vòng cấm trong các tình huống đá phạt, tận dụng chiều cao của anh để tranh chấp những pha đánh đầu. Tuy nhiên, sau kỳ huấn luyện tại Dubai, Rice cho thấy sự chính xác và ổn định trong những pha đá phạt bên cánh trái.

Kể từ tháng 1/2024, Rice thực hiện 8 pha kiến tạo từ các tình huống đá phạt, tất cả đều với kỹ thuật xoáy mạnh mẽ. Sự tiến bộ trong khả năng đá phạt của Rice không chỉ đến từ việc tập luyện mà còn là sự phát triển tổng thể trong lối chơi của anh.

Trước khi chuyển đến Arsenal, Rice từng ghi bàn từ sút xa trong những mùa giải cuối cùng tại West Ham, và cú sút vào lưới Real Madrid vừa qua là minh chứng cho sự tiến bộ vượt bậc của anh trong khả năng dứt điểm từ ngoài vòng cấm. Rice bắt đầu thực hiện nhiều cú sút xa hơn qua mỗi mùa giải, và giờ đây, anh sẵn sàng để thực hiện những cú sút quyết định trong những trận đấu quan trọng.

Rice đang có mùa giải tốt nhất trong việc ghi bàn từ những cú sút xa. Hai bàn thắng vào lưới Real Madrid giúp anh đạt tỷ lệ chuyển hóa 13% các cú sút xa thành bàn, vượt xa mức trung bình 4,5% của anh trong những mùa giải trước.

Gia nhập Arsenal với mức phí chuyển nhượng kỷ lục 105 triệu bảng, Rice vẫn thể hiện sự khiêm tốn trong các cuộc phỏng vấn. Anh thừa nhận rằng mình vẫn còn nhiều điều để phát triển và hoàn thiện:

"Tôi biết tôi còn rất nhiều cấp độ mà mình có thể đạt được", anh nói. Và qua trận đấu với Real Madrid, Rice chứng minh rằng mình không chỉ là một tiền vệ có khả năng phòng ngự xuất sắc, mà còn là cầu thủ toàn diện, có thể tạo ra những pha bóng nguy hiểm từ mọi vị trí trên sân.

Chắc chắn rằng, với sự tiến bộ không ngừng trong lối chơi, Rice sẽ còn mang đến nhiều bất ngờ nữa cho Arsenal và người hâm mộ bóng đá thế giới.

