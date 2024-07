Real Madrid ra mắt áo đấu lạ lẫm

Sau 11 năm, nhà đương kim vô địch châu Âu sẽ lại có mẫu áo sân khách màu da cam lạ lẫm.

Mbappe và Bellingham trong trang phục sân khách màu cam.

Hôm 22/7, Real Madrid thông báo trang phục sân khách của đội cho mùa giải 2024/25. Mẫu áo màu da cam bắt mắt của Real Madrid khiến người hâm mộ liên tưởng đến trang phục sân khách, từng được CLB này sử dụng ở mùa giải 2013/14, mùa "Los Blancos" giành cú La Décima thần thánh (10 chức vô địch Champions League).

Theo AS, trong lịch sử Real Madrid, mới chỉ có 2 lần CLB này mặc áo đấu có màu cam. Một ở mùa giải 2013/14 và ở mùa giải sắp tới 2024/25.

Áo đấu màu cam của Real Madrid cách đây 11 năm bị khá nhiều người hâm mộ chê bai, nhưng hãng trang phục thể thao Adidas tin rằng bộ trang phục mới này sẽ tạo ra sự phá cách.

Nhà đương kim vô địch châu Âu cũng kỳ vọng doanh số bán áo đấu của CLB tăng vọt ở mùa giải năm nay, với sự xuất hiện của các tân binh như Kylian Mbappe hay Endrick.

Sau khi áo đấu của Mbappe chính thức được mở bán hôm 11/7, một cơn sốt được tạo ra xung quanh nhiều cửa hàng kinh doanh trang phục thể thao tại Madrid.

Số lượng đặt hàng áo đấu in số 9 của Mbappe tại Real Madrid tăng đột biến, dẫn đến việc hãng sản xuất trang phục Adidas quá tải. Phòng kinh doanh của "Los Blancos" phải xin lỗi nhiều khách hàng, khi dời lịch nhận áo đấu Mbappe tới tận cuối tháng sau.

Số lượng áo đấu ban đầu được in sẵn (có tên Mbappe kèm số 9) nhanh chóng được Real Madrid bán hết. Forbes thống kê số lượng áo đấu Mbappe được bán ra tại các cửa hàng tăng 76% so với ngày thường. Doanh thu bán áo của ngôi sao người Pháp sau một tuần mở bán gấp 5 lần so với Jude Bellingham.