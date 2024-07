Torres giờ ra sao

Torres cho thấy bản thân là HLV đầy hứa hẹn của bóng đá thế giới. Từ khi chuyển sang sự nghiệp huấn luyện, "El Nino" (biệt danh Torres) giúp đội trẻ Atletico giành hai chức vô địch trong ba mùa giải. Theo AS, "Colchoneros" đang có CLB trẻ mạnh nhất Tây Ban Nha.

Bước tiến nhảy vọt của bóng đá trẻ Atletico ghi dấu ấn cực kỳ lớn đến từ Fernando Torres, cựu danh thủ CLB. "El Nino" rất cầu thị, luôn cập nhật xu hướng hiện đại, ít khi gò bó vào hệ thống chiến thuật cố định.

Chiến thuật yêu thích Torres xây dựng cho đội trẻ Atletico là 4-3-3. Đôi lúc, cựu sao Liverpool thay đổi thành 4-2-3-1, 4-4-2 rồi 5-3-2. Nhìn chung, Torres tinh chỉnh hệ thống sao cho phù hợp năng lực cầu thủ.

Nếu sở hữu những tiền đạo giỏi, Torres sẽ bố trí hai mũi tấn công phía trên. Còn trong trường hợp nhận thấy hậu vệ có phong độ tốt, "El Nino" tạo ra hệ thống với đông quân số ở tuyến phòng ngự. Các bài tập chiến thuật được Torres áp dụng cho các cầu thủ trẻ rất đa dạng.

Torres thích lối chơi tấn công rực lửa của Jurgen Klopp. Đó là lý do danh nhà vô địch Euro 2008 từng dành 5 ngày để học hỏi cựu thuyền trưởng Liverpool cũng như tìm hiểu triết lý chiến lược gia 57 tuổi áp dụng.

Torres tin rằng có một sự giống nhau trong trường phái thi đấu của Atletico và Liverpool. Hồi cuối 3, sau trận đấu của đội trẻ, Torres bay đến Liverpool (Anh) để tìm hiểu mọi thứ xung quanh Klopp. Anh có gần một tuần lĩnh hội triết lý của cựu HLV Borussia Dormtund.

Xử lý bóng nhanh, gọn và quyết liệt là phong cách Torres áp dụng cho đội trẻ Atletico. "El Nino" cũng yêu cầu các cầu thủ phải tích cực pressing tầm cao - một trong những châm ngôn trong cách nhà cầm quân này thường gửi tới cầu thủ.

Những gì Torres làm khiến người hâm mộ gợi nhớ tới trường phái bóng đá Luis Aragones đáng kính xây dựng. Aragones cũng là một trong những người thầy của "El Nino" tại Atletico và ĐTQG Tây Ban Nha.

Torres rất nể trọng HLV Diego Simeone - thuyền trưởng đương nhiệm của đội một Atletico. Antonio Conte và Pep Guardiola cũng là hai tượng đài "El Nino" ngưỡng mộ. Mặc dù rất thích bóng đá kiểm soát, Torres không hề muốn lạm dụng quá nhiều vào lối chơi này.

Năm 2021, Torres bắt đầu được giao dẫn dắt đội U19 Atletico. Mùa trước, họ giành được chức vô địch giải trẻ và Copa de Campeones. Gần đây, "El Nino" được đôn lên huấn luyện đội Atletico B. Đó là cột mốc đáng nhớ của cựu danh thủ Liverpool trong sự nghiệp huấn luyện.

Thách thức với Torres sắp tới sẽ rất lớn. Thế nhưng, đó là công việc tuyệt vời. Nếu làm tốt nhiệm vụ được giao, ngày Torres trở thành tân thuyền trưởng đội một Atletico sẽ không còn lâu.

