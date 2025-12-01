Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Real Madrid ra giá bán Valverde

  • Thứ hai, 1/12/2025 10:46 (GMT+7)
  • 30 phút trước

Real tuyên bố chỉ để Federico Valverde rời đi nếu nhận được lời đề nghị với mức phí "lịch sử".

Real không chịu áp lực về tương lai của Valverde.

Real Madrid xem tiền vệ người Uruguay là “bất khả xâm phạm” nhưng theo Fichajes, MU vẫn tin rằng một cơ hội nhỏ nhất cũng có thể mở ra cánh cửa cho một thương vụ có giá trị vượt quá 100 triệu euro.

Valverde là trụ cột của Real trong nhiều năm, góp công lớn giúp CLB chủ sân Bernabeu giành nhiều danh hiệu nhờ khả năng cơ động, thể lực dồi dào và khả năng tạo đột biến cao.

Tại Old Trafford, những phẩm chất ấy được đánh giá là hoàn hảo để nâng cấp hàng tiền vệ vốn thiếu ổn định của "Quỷ đỏ". Ban lãnh đạo MU xem Valverde như một bản hợp đồng mang tính chiến lược, có thể tạo ra tác động mạnh mẽ cả trong ngắn hạn lẫn dài hạn, tương tự ảnh hưởng mà Casemiro từng mang lại.

Dù vậy, sự khác biệt lớn nằm ở độ tuổi và tầm quan trọng của Valverde. Anh còn trẻ, đang ở đỉnh cao phong độ và là phần quan trọng trong dự án trung hạn của Real Madrid. Chính vì vậy, các nguồn tin nội bộ tại Madrid khẳng định câu lạc bộ sẽ không ngồi vào bàn đàm phán trừ khi nhận được lời đề nghị mang tính lịch sử dành cho ngôi sao có biệt danh "Chim ưng".

