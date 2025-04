Real Madrid hết phép

Phân tích về trận đấu, huyền thoại Jorge Valdano của Real Madrid không ngần ngại chỉ trích đội bóng cũ. Trên sóng kênh Movistar +, Valdano chia sẻ: "Arsenal hoàn toàn vượt trội. Họ chơi một trận đấu đẳng cấp, từ đầu đến cuối, đến mức Courtois là người duy nhất của Real Madrid xứng đáng nhận lời khen sau khi trở thành cầu thủ hay nhất trận".

"Đội bóng của Ancelotti thể hiện sự thiếu tự tin và không thể tìm thấy nhịp độ của mình. Chúng ta đang hy vọng vào một phép màu ở trận lượt về, nhưng thực tế là những phép màu không thể kéo dài mãi", Valdano tiếp tục.

Valdano đặc biệt lo ngại về phong độ kém cỏi của Real Madrid trong cả tấn công lẫn phòng ngự. "Real Madrid để thủng lưới 11 bàn trong 4 trận gần đây. Hôm qua, họ gặp khó khăn khi đối mặt với một Arsenal tràn đầy năng lượng. Đội bóng này gặp khó khăn trong việc xây dựng lối chơi và không thể tìm thấy các ngôi sao như Bellingham, Vinicius hay Mbappe. Điều đó là không thể chấp nhận được đối với một đội bóng như Real Madrid", Valdano chia sẻ.

Khi được hỏi về khả năng lội ngược dòng trong trận lượt về, Valdano thận trọng nhận xét: "Cùng một đội hình sẽ trở lại Bernabeu, với tinh thần quyết tâm hơn, vì họ buộc phải hành động khẩn trương. Có thể trong hoàn cảnh đó, Real Madrid sẽ làm nên điều kỳ diệu. Tuy nhiên, các phép màu càng ngày càng cần phải lớn hơn, và một ngày nào đó, chúng sẽ không xảy ra nữa. Đây có thể là lần cuối cùng".

Tuy vậy, Valdano cũng không hoàn toàn đánh mất niềm tin vào đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha. Ông nói: "Nhìn vào những màn trình diễn xuất sắc trong những năm qua, chúng ta không thể không tin vào khả năng của họ".

Cuối cùng, chuyên gia này không quên nhắc đến Carlo Ancelotti, người đứng trước áp lực lớn sau thất bại. "Carlo là một huấn luyện viên giàu kinh nghiệm, hiểu rất rõ bóng đá. Real Madrid luôn rất khó chấp nhận thất bại. Tôi tin rằng trong những ngày tới, chúng ta sẽ chứng kiến một Carlo mạnh mẽ, chiến đấu với hoàn cảnh này để đưa đội bóng trở lại", Valdano nhấn mạnh.

Real Madrid sẽ cần một cuộc lội ngược dòng thần kỳ tại Bernabeu, nhưng như Valdano đã nói, phép màu không thể mãi kéo dài.

