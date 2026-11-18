Real Madrid gia hạn thêm ba mùa với Arda Guler khi hợp đồng cũ vẫn còn hiệu lực đến hè 2029.

Arda Güler gia hạn thêm ba mùa với Real Madrid khi hợp đồng cũ vẫn còn hiệu lực đến hè 2029.

Ngày 18/11, Real Madrid xác nhận Guler ký hợp đồng mới đến ngày 30/6/2032. Tiền vệ người Thổ Nhĩ Kỳ đến sân Bernabeu ở tuổi 18 và sẽ bước sang tuổi 27 trước khi thỏa thuận mới hết hạn.

Real Madrid chốt tương lai của Guler đúng lúc anh có ảnh hưởng ngày càng lớn trên hàng công. Theo Reuters, cầu thủ 21 tuổi đã ra sân ở 14 trong 16 trận của đội mùa này, ghi 4 bàn và có 7 kiến tạo. Trước đó, anh được vinh danh là Cầu thủ đột phá của Champions League 2025/26.

Theo AS, hai bên bắt đầu trao đổi từ tháng 9 và sớm thống nhất mong muốn tiếp tục gắn bó. Mốc 2031 từng được đưa ra trong quá trình đàm phán, trước khi Real Madrid và Güler chốt thời hạn dài hơn một năm.

Guler gia nhập Real Madrid từ Fenerbahce vào tháng 7/2023. Sau hơn ba năm, anh đã chơi 126 trận chính thức, nhiều nhất trong số các cầu thủ Thổ Nhĩ Kỳ từng khoác áo CLB. Anh giành 5 danh hiệu cùng đội bóng Tây Ban Nha, trong đó có Champions League và La Liga.

Sau khi ký hợp đồng, Guler nói anh muốn giành thêm danh hiệu cùng Real Madrid và “một ngày nào đó ghi dấu ấn của riêng mình trong lịch sử CLB”. Theo AS, hai trụ cột tiếp theo có thể được Real Madrid xúc tiến gia hạn là Thibaut Courtois và Jude Bellingham.