Việt Nam có loại gia vị thơm nức, giúp bổ não dưỡng tim cực tốt

Rau mùi không chỉ là loại rau gia vị giúp món ăn thêm dậy mùi thơm mà còn được ví như vị thuốc bổ cho sức khỏe.

Chứa hàm lượng lớn vitamin, khoáng chất và tinh dầu, rau mùi mang lại những tác dụng kỳ diệu cho cơ thể mà không phải ai cũng biết.

Tăng cường hệ tiêu hóa, giảm đầy hơi

Tinh dầu trong lá rau mùi có khả năng kích thích các enzym và dịch tiêu hóa hoạt động mạnh mẽ, giúp quá trình phân hủy thức ăn diễn ra trơn tru hơn. Việc thêm rau mùi vào bữa ăn hàng ngày không chỉ giúp bạn ăn ngon miệng hơn mà còn là giải pháp hữu hiệu để khắc phục các triệu chứng khó tiêu, đầy hơi, co thắt dạ dày và ngăn ngừa tình trạng buồn nôn.

Rau mùi có chứa một hoạt chất có tên là dodecenal, có khả năng chống lại vi khuẩn Salmonella gây ra hàng loạt các chứng bệnh về ngộ độc thực phẩm và đường ruột ở người

Bảo vệ tim mạch, kiểm soát huyết áp

Rau mùi đóng vai trò như một chất lợi tiểu tự nhiên, giúp cơ thể loại bỏ lượng nước và natri dư thừa, từ đó hỗ trợ giảm huyết áp một cách an toàn. Ngoài ra, các axit béo như axit linoleic và axit oleic trong rau mùi còn giúp giảm mức cholesterol xấu (LDL) và tăng mức cholesterol tốt (HDL), bảo vệ thành mạch máu khỏi nguy cơ xơ vữa và các bệnh lý tim mạch.

Chống oxy hóa, tăng cường miễn dịch

Rau mùi cung cấp một số hoạt chất có khả năng chống oxy hóa cao, giúp ngăn ngừa những tổn thương tế bào bên trong cơ thể do các gốc tự do nguy hại gây nên. Nhờ đó, cơ thể chúng ta sẽ trở nên khỏe mạnh hơn, hệ miễn dịch được củng cố và tăng cường.

Bảo vệ sức khỏe não bộ

Nghiên cứu đã chỉ ra rằng chiết xuất từ rau mùi có thể bảo vệ cơ thể khỏi các tổn thương hệ thần kinh. Nhờ đó giúp phòng ngừa nguy cơ mắc các bệnh về trí não như Alzheimer hay Parkinson. Ngoài ra, loại rau này còn có thể giúp kiểm soát được sự lo lắng, khiến tâm trạng của chúng ta cảm thấy thoải mái hơn.

Có thể giảm viêm

Rau mùi chứa nhiều chất chống oxy hóa, trong đó polyphenol đặc biệt quan trọng. Polyphenol là chất chống oxy hóa có thể giảm viêm. Chúng cũng có thể ngăn ngừa tổn thương tế bào, vốn có thể góp phần gây lão hóa sớm và làm tăng nguy cơ mắc các bệnh mạn tính.

Bảo vệ làn da

Với khả năng chống viêm tuyệt vời, tinh dầu từ rau mùi mang đến sự bảo vệ cho làn da, giúp ngăn ngừa bức xạ từ tia tử ngoại, ngăn chặn tổn thương tế bào làn da, chống lại sự lão hóa, chống viêm da do dị ứng hiệu quả.

Bổ sung dinh dưỡng

Rau mùi không chỉ làm tăng màu sắc và hương vị cho món ăn mà còn bổ sung thêm chất dinh dưỡng. Một phần tư chén lá rau mùi tươi cung cấp 16% lượng vitamin K được khuyến nghị hàng ngày. Rau mùi cũng cung khoảng cấp 5% lượng vitamin A và khoảng 2% lượng vitamin C được khuyến nghị hàng ngày. Các loại vitamin này rất cần thiết cho chức năng miễn dịch.