Rashford viết lại số phận ở Barcelona

Tuy nhiên, Hansi Flick vẫn không giấu quyết tâm cải thiện vị trí tiền đạo cánh trái - mảnh ghép chưa từng thực sự ổn định kể từ khi Neymar rời Camp Nou vào năm 2017. Trong bối cảnh đó, Marcus Rashford - người vừa trải qua một năm đầy biến động tại Manchester United - trở thành canh bạc thú vị nhưng cũng đầy hứa hẹn cho Barca.

Dù bị đẩy ra ngoài kế hoạch ở Old Trafford, Rashford vẫn sở hữu những tố chất mà Barcelona cần: tốc độ bứt phá, khả năng đột phá từ cánh trái, và tính linh hoạt khi có thể chơi như một trung phong hoặc “số 9 ảo”. Ở tuổi 27, Rashford đang bước vào giai đoạn chín muồi của sự nghiệp. Con số 138 bàn sau 426 trận cho MU và 17 bàn trong 62 trận cho tuyển Anh là minh chứng rõ ràng cho kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao của anh.

Mùa giải 2022/23, khi đạt phong độ đỉnh cao nhất sự nghiệp, Rashford ghi 30 bàn trên mọi đấu trường, trong đó có 17 bàn tại Premier League. Anh còn đạt tỷ lệ chuyển hóa cơ hội trung bình 0,42 bàn/trận, một hiệu suất đủ để cạnh tranh với bất kỳ ngôi sao tấn công nào ở La Liga. Với Barca, nơi Robert Lewandowski sẽ bước sang tuổi 37 và không thể ra sân liên tục, Rashford có thể đóng vai trò xoay tua trên hàng công và thậm chí đảm nhiệm vị trí trung phong khi cần.

Không chỉ có khả năng ghi bàn, Rashford còn nổi bật với kỹ năng di chuyển không bóng và pressing tốc độ cao - những yếu tố phù hợp với triết lý kiểm soát, áp sát tầm cao của Hansi Flick. Nếu tìm lại sự tự tin và cảm hứng, Rashford có thể bổ sung thêm nét đột biến mà Barca thiếu kể từ khi Neymar rời đi, đồng thời tạo sự cạnh tranh trực tiếp với Raphinha và Ferran Torres ở cánh trái.

Hành trình của Rashford tại Man United thời gian qua là câu chuyện buồn. Xuất thân từ lò đào tạo Carrington, từng được coi là “viên ngọc sáng” của đội bóng, anh giờ lại trở thành gương mặt lớn nhất trong “nhóm bị bỏ rơi” của Ruben Amorim.

Kể từ tháng 12/2024, Rashford không còn góp mặt trong bất kỳ trận đấu nào của MU. Amorim không chỉ gạt anh khỏi trận derby Manchester mà còn công khai chỉ trích thái độ thiếu nhiệt huyết của cầu thủ 27 tuổi. “Tôi thà chọn HLV thủ môn 63 tuổi dự bị còn hơn Rashford không cống hiến hết mình”, Amorim từng mỉa mai.

Thời gian cho mượn ở Aston Villa giúp Rashford lấy lại phần nào sự tự tin, với 17 lần ra sân và 2 bàn thắng ở Premier League. Dù con số này chưa ấn tượng, nhưng anh vẫn kịp chứng minh đủ để được gọi trở lại tuyển Anh. Vấn đề lớn nhất không nằm ở kỹ năng hay thể lực, mà ở tâm lý và động lực thi đấu - những thứ Rashford từng đánh mất tại Old Trafford.

Barcelona từng nhắm Nico Williams và Luis Diaz nhưng đều thất bại. Trong bối cảnh tài chính eo hẹp, việc mượn Rashford kèm tùy chọn mua đứt là nước đi thông minh. Nó cho phép Barca đánh giá phong độ của Rashford trong môi trường mới trước khi ra quyết định lâu dài, tương tự cách Chelsea từng làm với Jadon Sancho.

Hansi Flick hiểu rõ đội bóng cần thêm tốc độ và sự biến hóa ở cánh trái, nơi Ferran Torres và Dani Olmo chưa bao giờ mang đến cảm giác an toàn. Rashford, nếu hòa nhập tốt, hoàn toàn có thể tạo ra bộ tứ tấn công đáng gờm: Yamal - Lewandowski - Raphinha - Rashford. Đây là kịch bản nhiều CĐV Barca kỳ vọng sẽ mang lại sự cân bằng giữa kinh nghiệm, sức trẻ và tốc độ.

Không thể phủ nhận, phong độ Rashford từ mùa 2023/24 là một dấu hỏi lớn. Anh chưa đạt mốc 20 bàn/mùa kể từ thời Erik ten Hag. Dẫu vậy, tuổi 27 vẫn cho anh cơ hội trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình. Barca hiểu rõ đây là thương vụ “được ăn cả, ngã về không”, nhưng rủi ro đã giảm đáng kể khi họ chỉ mượn Rashford trước khi ra quyết định.

Ở môi trường La Liga, với lối đá kiểm soát bóng nhiều, Rashford có thể tận dụng khoảng trống tốt hơn nhờ tốc độ và khả năng dứt điểm “một chạm”. Nếu tìm lại cảm hứng như mùa 2022/23, Rashford có thể đóng góp 15-20 bàn mỗi mùa, đồng thời giúp Barca xoay tua hợp lý cho một Lewandowski đang lão hóa.

Với Rashford, đây không chỉ là thương vụ chuyển nhượng, mà là cơ hội làm lại sự nghiệp. Ở Old Trafford, anh bị đóng khung với hình ảnh của một ngôi sao đánh mất phong độ, mất cả niềm tin từ HLV. Nhưng tại Camp Nou, trong một đội bóng tấn công tự do và giàu tốc độ, Rashford có thể tái sinh, thậm chí bùng nổ.

Nếu Barca khơi dậy được phong độ đỉnh cao của Rashford, 40 triệu bảng vào mùa hè tới sẽ là “món hời” đúng nghĩa. Một Rashford giàu động lực, sát cánh cùng Lamine Yamal - tài năng trẻ sáng giá nhất châu Âu - sẽ là bức tranh hoàn toàn khác. Và biết đâu, câu chuyện Rashford sẽ được viết tiếp không phải với những tiếc nuối ở Manchester, mà với một hành trình vinh quang ở Camp Nou.

