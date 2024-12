Rashford ra đi, Manchester United bước vào kỷ nguyên mới

Tỷ phú 71 tuổi không chỉ mang đến niềm hy vọng cho những cổ động viên chờ đợi ngày "Quỷ đỏ" trở lại đỉnh cao, mà còn đặt ra những tiêu chuẩn khắt khe để tái thiết một tổ chức từng tự mãn dưới triều đại nhà Glazer. Và Marcus Rashford, ngôi sao trưởng thành từ lò đào tạo Carrington, giờ đây đang đứng trước ngưỡng cửa phải rời đi.

Với vai trò là cổ đông và người điều hành chính sách bóng đá tại Old Trafford, Ratcliffe nhanh chóng để lại dấu ấn bằng cách áp dụng những biện pháp chưa từng có. Khác biệt với sự buông lỏng và thiếu quyết đoán của nhà Glazer, ông không ngần ngại đưa ra những quyết định đau đớn nhưng cần thiết. Ratcliffe hiểu rằng để vực dậy một câu lạc bộ với lịch sử 146 năm, ông phải gạt bỏ sự tự mãn, kể cả khi điều đó khiến ông không được yêu mến.

Tầm nhìn đó thể hiện rõ ràng nhất qua việc xử lý tình huống của Rashford. Từng là niềm hy vọng lớn nhất của Manchester United, tiền đạo người Anh giờ đây bị đẩy ra rìa sau những màn trình diễn không đạt yêu cầu và hàng loạt vấn đề kỷ luật.

Ở tuổi 27, Rashford lẽ ra đã phải khẳng định mình như một trong những tiền đạo hàng đầu thế giới. Nhưng thực tế, anh chỉ đạt phong độ cao trong hai mùa giải. Dù từng ghi 30 bàn ở mùa 2022/23, những con số của anh trong các mùa giải còn lại không đáp ứng kỳ vọng, nhất là với mức lương 365.000 bảng/tuần - cao nhất tại câu lạc bộ.

Mùa này, Rashford mới chỉ có bảy bàn sau 24 trận, tiếp tục gây thất vọng. Không chỉ phong độ, thái độ và kỷ luật của anh cũng là vấn đề.

Những chuyến đi hộp đêm không phù hợp, báo ốm khi cần tập luyện, và vi phạm nội bộ khiến ban lãnh đạo không còn kiên nhẫn. Ruben Amorim, huấn luyện viên trưởng mới của Manchester United, đã thẳng thắn loại Rashford khỏi đội hình ở trận derby Manchester vì “không đáp ứng tiêu chuẩn chuyên môn và thái độ.”

Rashford không phải trường hợp duy nhất bị đưa lên bàn cân. Ratcliffe sẵn sàng cắt giảm những cá nhân không phù hợp với văn hóa chiến thắng mà ông đang xây dựng.

Quyết định để Dan Ashworth, Giám đốc Thể thao mới tại vị chưa đầy nửa năm, ra đi cũng là minh chứng cho sự tàn nhẫn nhưng dứt khoát của vị tỷ phú này. Với Rashford, việc rời Old Trafford vào kỳ chuyển nhượng mùa đông hoặc mùa hè là kịch bản gần như chắc chắn, dù câu lạc bộ có thể phải chịu lỗ để nhanh chóng xử lý vấn đề.

Trong hơn một thập kỷ, Manchester United mất phương hướng, trở thành biểu tượng của sự trì trệ và bất ổn. Ratcliffe không chỉ muốn thay đổi điều đó, ông còn muốn tạo nên một văn hóa chiến thắng bền vững. Bằng cách tuyển dụng nhân sự mới, cải tổ hệ thống quản lý, và thiết lập tiêu chuẩn cao về chuyên môn và kỷ luật, Ratcliffe gửi đi thông điệp rằng không ai, kể cả những ngôi sao lớn, được phép đứng trên lợi ích tập thể.

Với những động thái quyết liệt này, Ratcliffe từng bước hồi sinh niềm tin của người hâm mộ vào một tương lai tươi sáng hơn cho Manchester United. Câu hỏi đặt ra bây giờ không còn là liệu ông có thể tái thiết câu lạc bộ, mà là ông sẽ mất bao lâu để biến "Quỷ đỏ" trở lại thành một thế lực đáng sợ trên bản đồ bóng đá thế giới.

