Rashford công khai chuyện rời Manchester United

Tiền đạo người Anh trải lòng trong cuộc trò chuyện với nhà báo kỳ cựu Henry Winter. Trong bài đăng dài 1.021 từ trên Twitter, Rashford chia sẻ: "Với cá nhân, tôi nghĩ mình đã sẵn sàng cho thử thách mới và những bước tiến tiếp theo. Khi tôi rời đi, đó sẽ là quyết định không mang theo bất kỳ sự oán trách nào. Bạn sẽ không nghe một lời tiêu cực nào từ tôi về Manchester United, vì đó là con người tôi".

"Nếu một tình huống đã tồi tệ, tôi sẽ không làm nó tệ thêm. Tôi đã thấy cách một số cầu thủ khác rời đi trong quá khứ và tôi không muốn trở thành người như vậy. Khi ra đi, tôi sẽ có phát ngôn chính thức từ bản thân mình", anh nói thêm.

Khi được hỏi liệu có mãi mãi là một "Quỷ đỏ" trong tim, Rashford - người gia nhập đội bóng từ năm 7 tuổi và có màn ra mắt vào năm 2016 - khẳng định: "Có. Chắc chắn 100% là như vậy".

Về việc bị loại khỏi trận derby, Rashford nói: Thật đáng thất vọng, nhưng điều quan trọng là đội đã thắng, chúng ta hãy tiến lên. Thất vọng là điều dễ hiểu, nhưng khi trưởng thành, tôi học cách đối mặt với thất bại. Tôi có thể làm gì bây giờ? Ngồi đó than khóc hay cố gắng thể hiện tốt nhất khi có cơ hội tiếp theo?".

Rõ ràng, thời gian của Rashford tại Old Trafford đang đếm ngược. Cuộc phỏng vấn xuất hiện sau hàng loạt vấn đề bên ngoài sân cỏ trong 18 tháng khó khăn, dù tài năng của Rashford là điều không thể phủ nhận. Tuy nhiên, nhiều nghi ngờ về sự cam kết và kỷ luật của anh.

Mùa trước, Rashford từng bỏ tập sau một đêm tiệc tùng kéo dài 12 giờ ở Belfast. Gần đây, Gary Neville cũng chỉ trích anh “thiếu chuyên nghiệp” khi đến Mỹ xem một trận đấu NBA trong thời gian nghỉ.

Hôm 15/12, Rashford và Alejandro Garnacho bị loại khỏi đội hình trong chiến thắng 2-1 kịch tính trước đối thủ cùng thành phố. Đây là quyết định đầy táo bạo của tân HLV Ruben Amorim, nhưng lại mang lại kết quả tức thì.

