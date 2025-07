Rashford hết thời?

Marcus Rashford, “cậu bé vàng” một thời của Manchester United, đang bước vào chương mới của sự nghiệp, nơi anh vừa phải gột rửa quá khứ nặng nề, vừa chứng minh giá trị thật sự trong màu áo Blaugrana.

Rashford sinh ra tại Manchester và lớn lên cùng tình yêu bóng đá cháy bỏng với CLB quê hương. Anh từng được xem là người kế tục di sản của những huyền thoại như Cristiano Ronaldo hay Wayne Rooney. Nhưng bóng đá không bao giờ là một đường thẳng dễ đi. Cú sút luân lưu hỏng trong trận chung kết Euro 2020 trước Italy là khoảnh khắc ám ảnh, đánh dấu khởi đầu cho chuỗi ngày u ám của chàng trai sinh năm 1997.

Khi mùa giải 2024/25 khởi tranh, Rashford không còn nằm trong kế hoạch của Erik ten Hag. Dù Ruben Amorim xuất hiện, Rashford vẫn không được trao cơ hội. Ở tuổi 27 - độ tuổi được coi là đỉnh cao của sự nghiệp - anh buộc phải tìm một nơi để tái sinh.

Aston Villa và Unai Emery mở ra cánh cửa cứu rỗi, và Rashford đáp lại bằng phong độ ấn tượng: 11 bàn thắng và 9 kiến tạo sau hơn 2.000 phút thi đấu. Barcelona, khi nhìn thấy sự trở lại này, đã quyết định đặt cược.

Barcelona chứng kiến sức mạnh của Rashford trong cuộc chạm trán tại Europa League 2023. Giờ đây, họ kỳ vọng tốc độ, kỹ thuật và bản năng săn bàn của anh sẽ thổi luồng sinh khí mới vào hàng công vốn thiếu đột biến. Không chỉ là một cầu thủ chạy cánh trái đầy bùng nổ, Rashford còn có thể đá cao nhất, trở thành mũi nhọn như thời anh từng làm khổ hàng thủ Premier League.

Việc Rashford khoác áo Barcelona không chỉ là thương vụ thể thao. Nó còn mang tính biểu tượng. Đã tròn 40 năm kể từ khi Gary Lineker - một trong những chân sút lừng danh của bóng đá Anh - ghi dấu ấn tại Camp Nou. Giờ đây, Rashford là người kế thừa trọng trách ấy, giữa áp lực và niềm tin từ hàng triệu Cule.

Không chỉ nổi tiếng với những pha bứt tốc và những cú sút quyết đoán, Rashford còn được cả nước Anh ngưỡng mộ vì tấm lòng nhân ái. Lớn lên trong cảnh nghèo khó ở Wythenshawe, anh hiểu thế nào là đói và thiếu thốn.

Trong đại dịch Covid-19, Rashford không ngần ngại tham gia các chiến dịch thiện nguyện, trực tiếp vận chuyển thức ăn cho trẻ em nghèo. Anh là cầu thủ trẻ nhất đứng đầu danh sách từ thiện của The Sunday Times, và hình ảnh “cậu bé Manchester” đã trở thành niềm tự hào của thành phố.

Bức mural trên phố Copson, với đầy hoa và quà, là minh chứng cho tình cảm mà người dân dành cho anh. Rashford không chỉ là một ngôi sao bóng đá, mà còn là biểu tượng nhân văn hiếm thấy trong thế giới thể thao đỉnh cao.

Tuy nhiên, đỉnh cao của lòng nhân ái không giúp Rashford tránh được sự khắc nghiệt của bóng đá đỉnh cao. Trận chung kết Euro 2020 biến anh thành mục tiêu công kích. Ba cú sút hỏng luân lưu của Rashford, Sancho và Saka không chỉ khiến Anh thất bại trước Italy, mà còn mở ra làn sóng phân biệt chủng tộc tàn nhẫn.

“Tôi sẽ không bao giờ xin lỗi vì con người mình hay nơi tôi sinh ra”, Rashford tuyên bố trong tâm thư đầy xúc động. “Tôi tự hào là Marcus Rashford, một người da màu đến từ Withington và Wythenshawe, nam Manchester”.

Nhưng những vết thương tâm lý ấy kéo dài. Anh không còn là số 10 từng khiến Old Trafford rực sáng. Những chỉ trích từ Ten Hag về “lối sống thiếu chuyên nghiệp” càng đẩy Rashford xa khỏi quỹ đạo vốn dành cho một ngôi sao hàng đầu.

Những gì diễn ra ở Aston Villa cho thấy Rashford chưa hề hết thời. Vấn đề chỉ là môi trường. Barcelona, với triết lý tấn công và sự khéo léo trong lối chơi, có thể là nơi giúp anh phát huy toàn bộ phẩm chất - từ tốc độ, khả năng bứt phá đến khả năng tạo đột biến. Nhưng Camp Nou không phải chốn dễ chịu. Nơi này từng là sân khấu của Rivaldo, Ronaldinho, Neymar - những nghệ sĩ bóng đá thực thụ. Rashford không chỉ phải tỏa sáng, anh còn phải đủ bản lĩnh để không bị áp lực đè nặng.

Marcus Rashford mang trong mình câu chuyện của một chiến binh: từ cậu bé nghèo khó ở Manchester đến ngôi sao quốc tế, từ đỉnh cao rực rỡ đến vực sâu chỉ trích. Anh từng ngã đau, nhưng chưa bao giờ từ bỏ.

40 năm trước, Gary Lineker từng để lại dấu ấn trong lịch sử Barcelona. Giờ đây, Rashford đứng trước cơ hội viết tiếp chương mới cho bóng đá Anh ở La Liga. Liệu anh có thể vượt qua những bóng ma quá khứ, trở lại với hình ảnh chàng trai từng làm nức lòng Old Trafford?

Barcelona không chỉ là điểm đến, mà có thể trở thành nơi hồi sinh của Rashford - một “Quỷ đỏ” mang tâm hồn “thiên thần” và khát vọng chinh phục vinh quang một lần nữa.

