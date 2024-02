Rashford đánh mất ảnh hưởng ở Manchester United

Cuối tháng 1, trước trận đấu của MU tại vòng 4 FA Cup, Rashford bị phát hiện tiệc tùng nhiều đêm liên tiếp tại Belfast (Bắc Ireland). Án phạt bị "Quỷ đỏ" cắt 2 tuần tiền lương và không được đăng ký thi đấu trước Newport County hôm 28/1 có lẽ là dấu ấn rõ nét nhất của chân sút 26 tuổi trong mùa giải 2023/24 đáng quên.

“Cầu thủ trẻ mãi không lớn” là cách The Independent mô tả Rashford sau sự kiện trên. Không chỉ về lối sống, trong suốt 9 mùa giải tại CLB chủ sân Old Trafford, sự thất thường cũng là màn thể hiện của tiền đạo người Anh trên sân cỏ. HLV Ten Hag đang trải nghiệm rất rõ vấn đề này và dần chuyển hướng sang những niềm hy vọng mới.

Mùa này, Rashford mới có 5 bàn thắng và 2 kiến tạo tại Premier League, ngang bằng thành tích của đàn em Alejandro Garnacho và Rasmus Hojlund. Khả năng chân sút trưởng thành từ lò Carrington chạm mốc 17 bàn thắng và 5 kiến tạo như mùa trước gần như bằng không.

Hè 2023, MU thưởng Rashford bản hợp đồng mới kéo dài đến năm 2028, với mức lương hơn 300.000 bảng/tuần. Đánh giá một cách công bằng, đây là ngọn cờ đầu dẫn dắt “Quỷ đỏ” đến chức vô địch Carabao Cup và vị trí trong top 4 Premier League mùa trước. Song, tiền đạo người Anh lại đem đến nỗi thất vọng cho BLĐ MU.

Trường hợp trả lương hậu hĩnh vượt quá chất lượng màn trình diễn trên sân của cầu thủ không hiếm gặp tại MU thời hậu Sir Alex Ferguson. Giai đoạn gần đây, Jadon Sancho, Antony, hay Anthony Martial là các bản hợp đồng hưởng lương trên 200.000 bảng/tuần. Trước đây, nửa đỏ thành Manchester còn dính trường hợp Paul Pogba và đặc biệt là Alexis Sanchez.

Song, trường hợp của Rashford đem đến nhiều cái lắc đầu nhất. Một cầu thủ có hơn 400 lần ra sân cho đội một MU phải hiểu rõ nhất trọng trách của bản thân trong việc giúp hồi sinh CLB. Mặt khác, anh lại thể hiện lối sống thiếu chuyên nghiệp với scandal ngoài sân cỏ hồi cuối tháng 1, trong bối cảnh chưa thể cải thiện khía cạnh chuyên môn.

Nhiều CĐV không bất ngờ với sự trồi sụt của Rashford. Từng có thời điểm chân sút người Anh được so sánh với Kylian Mbappe, nhưng sự thất thường của anh nhanh chóng đem đến câu trả lời. Trong 9 mùa giải tại MU, chỉ có 4 lần cầu thủ 26 tuổi ghi trên 10 bàn thắng tại Premier League.

Rashford không còn trẻ khi đã 26 tuổi, nhưng thành tích của anh còn quá non nếu so với các chân chạy cánh khác tại Premier League. Mùa giải Rashford ghi nhiều bàn nhất (17) kém mùa Mohammed Salah ghi ít bàn nhất (19). Trong khi Rashford thường xuyên ghi dưới 10 bàn/mùa, Son Heung-min chỉ có thành tích này ở mùa đầu tiên tại Tottenham Hotspur.

Có lẽ việc Rashford vẫn chưa và khó có thể vươn tầm siêu sao đã được một số “Manucians” nhìn thấu và chấp nhận. Tuy nhiên, việc đó không đáng lo bằng việc Rashford không ngày càng tiến bộ, mà luôn giữ phong độ phập phù, thậm chí trong hệ thống của HLV Ten Hag, nơi mà anh vừa thể hiện ấn tượng ít lâu trước đó.

Rashford vẫn là sự lựa chọn hàng đầu của HLV Ten Hag ở cánh trái MU. Mùa 2023/24, chân sút người Anh vẫn có 23 lần ra sân sau 24 vòng đấu tại Premier League bất chấp phong độ tệ hại. Thật ra, mỗi khi không chấn thương, tiền đạo 26 tuổi vẫn mặc định được ra sân bất kể dưới thời Jose Mourinho hay Ole Gunnar Solskjaer.

Mặc dù chưa bao giờ để lại sự an tâm, Rashford vẫn là sự lựa chọn tốt hơn Sancho hay Antony. Không chỉ vậy, Rashford là cầu thủ trưởng thành từ lò Carrington, được các CĐV MU gọi là người con của nửa đỏ thành Manchester. Có cảm giác Rashford được ưu ái tại MU trong suốt khoảng thời gian dài, dù lý do là gì đi nữa.

Nhưng nếu Rashford tiếp tục lặp lại vòng tròn thất thường, không sớm thì muộn anh cũng bị thay thế bởi người giỏi hơn. “Mỗi lần Rashford buông thả bản thân thay vì tiếp tục vượt qua giới hạn, cậu ấy sẽ quen dần với sự làng nhàng”, BLV Gary Neville phát biểu trên Sky Sports sau scandal Rashford tiệc tùng tại Belfast hồi tháng 1.

Chưa cần nhìn đâu xa, nhiều cầu thủ MU hiện tại bắt đầu khẳng định tầm ảnh hưởng trong bối cảnh Rashford im hơi lặng tiếng. Garnacho dần thay thế Antony ở hành lang phải, trong khi Hojlund bắt đầu tìm thấy cảm giác ghi bàn trong năm 2024. Kobbie Mainoo đang bước ra ánh sáng, còn Scott McTominay liên tục cứu lấy MU bằng những bàn thắng muộn.

Những niềm hy vọng mới của Ten Hag có thể chưa đe doạ suất ra sân của Rashford, nhưng đang dần chiếm ánh đèn sân khấu. Xét thành tích ghi bàn hay kiến tạo, Rashford không thua các ngôi sao trên. Song, cần nhớ rằng Rashford không còn là tài năng trẻ, và những người đàn em chung đội không phải đối tượng so sánh phù hợp.

HLV Ten Hag cần sự trở lại của Rashford, nhưng vấn đề về tính ổn định của cầu thủ này đã là cố hữu. Cứ đà này, chiến lược gia người Hà Lan không có cách khác ngoài việc đặt nhiều niềm tin hơn vào những tên tuổi còn lại trong đội. Còn với cá nhân Rashford, vụ tiệc tùng tại Belfast có lẽ là dấu ấn lớn nhất trong mùa giải 2023/24 tồi tệ.

