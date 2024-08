Rapper Thái Lan ngồi ghế nóng Rap Việt 2024

F.Hero là thành viên đầu tiên được công bố của Rap Việt 2024. Nam rapper sinh năm 1982 và đến từ Thái Lan.

Tối 21/8, nhà sản xuất Rap Việt công bố chủ nhân chiếc ghế nóng đầu tiên của chương trình năm nay. Người được gọi tên là rapper gạo cội của Thái Lan - F.Hero. Thông tin này đang gây bàn tán trên mạng xã hội. Nhiều khán giả Việt đang băn khoăn việc rapper này sẽ theo dõi lyric của các thí sinh như thế nào. Ngoài F.Hero, những vị trí còn lại của Rap Việt chưa được công bố. Tuy nhiên, Karik, Suboi, Thái VG và JustaTee được dự đoán tiếp tục tham gia chương trình bởi trước đó, họ có mặt ở vòng casting.

F.Hero (tên thật Nattawat Srimawk) sinh năm 1982 là một rapper, nhạc sĩ, nhà sản xuất và diễn viên người Thái Lan. Anh bắt đầu sự nghiệp âm nhạc vào đầu những năm 2000 và có đóng góp lớn cho sự phát triển của nền âm nhạc hip-hop tại Thái Lan. Anh đảm nhận vai trò giám khảo của The Rapper tại Thái Lan xuyên suốt nhiều năm hay The Mask Singer mùa 2.

F.Hero gây bàn tán khi ngồi ghế nóng Rap Việt. Ảnh: Khaosod.

Bên cạnh đó, F.Hero còn được mệnh danh là King Of Collaboration khi bài hát nào anh kết hợp cũng tạo nên cơn sốt và trở thành hit, đặc biệt Mirror Mirror, ca khúc kết hợp cùng Milli và Changbin (Stray Kids). Với ca khúc này, F.Hero đạt danh hiệu Best Of Collaboration Song Of The Year của giải thưởng The Guitar Mag Award 2022. Nam rapper cũng từng hợp tác với Quang Hùng MasterD.

Rap Việt vừa qua tiến hành casting tại Hà Nội và TP.HCM với sự tham gia của hàng nghìn gương mặt trẻ. Trong 4 buổi casting, những rapper nổi bật trong làng rap hay những thí sinh đã đi thi nhiều lần như Mason Nguyễn, Godthic, TeuYoungBoy, Gia Lộc, Coldzy, T.C... ghi danh. Trong số đó, MANBO nhận nhiều chú ý bởi cùng tổ đội GERNANG với HIEUTHUHAI, HURRYKNG và Negav.