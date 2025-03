Rapper Hành Or xin lỗi

Hành Or thừa nhận bản thân sai lầm và thiếu trách nhiệm khi đã ký hợp đồng quảng cáo mà chưa nắm rõ thông tin của nhãn hàng. Anh lên tiếng xin lỗi khán giả.

Mới đây, Hành Or xuất hiện trong danh sách thí sinh tham gia casting chương trình Tân binh toàn năng. Ngay lập tức, Hành Or bị phản ứng bởi khán giả tìm thấy hình ảnh cho thấy nam rapper từng quảng cáo web cá độ. Họ tẩy chay Hành Or và đề nghị ê-kíp sản xuất loại nam rapper ra khỏi danh sách thí sinh.

Tối 5/3, Hành Or lên tiếng về sự việc. “Trong suốt thời gian qua Hành nhận được nhiều tin nhắn liên quan đến việc tôi là đại diện hình ảnh, quảng cáo cho một trang web cá độ. Để tránh có những thông tin sai lệch tiếp tục được lan truyền, tôi xin đưa ra phản hồi chính thức. Lời đầu tiên, tôi thành thật muốn xin lỗi những người đã luôn yêu thương, ủng hộ và dành nhiều tình cảm cho tôi suốt thời gian vừa qua”.

Hành Or lên tiếng giải thích việc quảng cáo web cá độ. Ảnh: FBNV.

Theo nam rapper, vào thời điểm năm 2021, anh không nắm rõ thông tin của nhãn hàng nhưng vẫn quyết định ký hợp đồng. Đây là sai lầm nghiêm trọng từ phía rapper. Anh thừa nhận bản thân không có trách nhiệm với dự án đã nhận cũng như khán giả. Đứng trước một bản hợp đồng có giá trị cao trong khi bản thân rất cần chi phí lớn để chi trả công việc cá nhân, gia đình và đầu tư cho sản phẩm sau này, nam rapper đã không đủ tỉnh táo để nhìn nhận vấn đề.

“Những lời chỉ trích gay gắt của khán giả mà giờ đây Hành phải gánh chịu là hoàn toàn thích đáng. Khoảng thời gian 2021, Hành có nhận được lời mời từ một bên agency (người đại diện làm việc cùng team Hành khi đó là anh B.N.). Trong khoảng thời gian làm việc, team Hành đã dần nhận thấy sai phạm trong cách đặt tựa đề content, sử dụng hình ảnh không phù hợp nên đã phản hồi lại với anh B. và yêu cầu chỉnh sửa hình ảnh, content sai lệch”, Hành Or kể.

Nam rapper cho biết ê-kíp của anh đã thống nhất với đối tác rằng anh được quyền kiểm tra trước nội dung, hình ảnh. 6 tháng 1 lần, team B.N. phải gửi mail để team Hành Or duyệt. Nếu đạt chất lượng team Hành sẽ xác nhận để bên kia tiếp tục sử dụng hình ảnh. Tuy nhiên, team Hành Or chưa nhận được bất cứ mail nào từ phía B. về việc sử dụng hình ảnh. Tất cả đều là team Hành Or tự tìm hiểu, nắm thông tin và phản hồi lại.

Sau khi kết thúc gia hạn hợp đồng, team Hành Or đề nghị chấm dứt mọi điều khoản trong hợp đồng với B.N. vì không tuân thủ đúng nội dung trong hợp đồng, gây ra nhiều hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng không tốt đến hình ảnh của nam rapper.

“Từ 2022 tới 2024, anh B. vẫn cố ý sử dụng hình ảnh trái phép. Hành và team đã gỡ bỏ mọi hình ảnh có liên quan tới dự án và rất cố gắng để có thể liên hệ với anh B. Đến gần cuối năm 2024, anh B. mới phản hồi lại và mời một số luật sư vào cuộc để xử lý công việc liên quan đến pháp lý cho Hành cũng như đính chính tất cả thông tin Hành quảng cáo web cá độ là bịa đặt, giả mạo. Nhưng mọi thứ chỉ dừng lại ở việc nói chuyện, không có giấy tờ. Đây cũng là sơ suất lớn từ phía Hành và team. Còn phía anh B. lại tiếp tục im lặng”, Hành Or kể.

Hành Or (sinh năm 1998, tên thật Nguyễn Phạm Huy Hoàng) nổi tiếng khi tham gia Rap Việt mùa 1. Năm đó, anh được nhận định là chiến binh mạnh, thậm chí được kỳ vọng trở thành quán quân.

Hành Or là thí sinh cuối cùng của vòng Chinh phục. Khi đó, tất cả nón vàng đã được sử dụng, 2/4 huấn luyện viên cũng tuyển đủ quân và không còn quyền đạp nút. Chỉ còn Binz và Wowy thiếu người. Hai huấn luyện tranh giành quyết liệt để có được nam rapper.

Sau Rap Việt, anh phát hành nhiều sản phẩm như TheThoi, Everyday, ICY Love… và được khán giả đón nhận. Vừa qua, nam rapper tham gia casting Rap Việt mùa 3 nhưng bị loại.