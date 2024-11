Raphinha tặng iPhone mạ vàng cho Yamal

Raphinha chọn chiếc iPhone mạ vàng 24K trị giá 12.800 USD để tặng Yamal. Một người bạn của Raphinha cho biết: “Cậu ấy tặng chiếc iPhone mạ vàng cho Yamal ở Barcelona và Yamal rất vui mừng. Đây là một biểu tượng cho tình bạn giữa họ, cả trên sân cỏ lẫn ngoài đời. Món quà này được gửi đến Yamal ngay sau khi cậu ấy nhận giải Kopa Trophy".

Chiếc iPhone được thiết kế riêng cho Yamal với tên của tiền đạo này được khắc ở mặt sau. Phát ngôn viên của công ty tạo ra chiếc iPhone độc đáo cho biết: “Yamal và Raphinha có mối quan hệ đặc biệt trên sân bóng cùng với Robert Lewandowski. Ngoài sân cỏ, họ trở thành những người bạn tốt. Chúng tôi rất vinh dự khi được trao tặng món quà tuyệt vời này cho một cầu thủ trẻ đầy triển vọng".

Lamine Yamal khẳng định vị thế ngôi sao trẻ sáng giá nhất thế giới bằng chiến thắng thuyết phục tại giải thưởng Kopa Trophy danh giá. Thành công này đến sau khi anh góp công lớn giúp đội tuyển Tây Ban Nha lên ngôi vô địch Euro 2024.

Mùa giải 2023/24 chứng kiến sự bùng nổ mạnh mẽ của Yamal. Chàng trai tuổi teen trở thành trụ cột không thể thay thế trong đội hình Barcelona, ra sân tới 50 trận và ghi 7 bàn trên mọi đấu trường. Tài năng xuất chúng cùng phong độ chói sáng giúp Yamal vượt qua các đối thủ nặng ký để giành lấy danh hiệu Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất năm.

Được biết, Raphinha lấy cảm hứng từ những hành động tương tự của các ngôi sao như Lionel Messi và Kevin De Bruyne, những người từng hào phóng tặng quà giá trị cho đồng đội. Năm ngoái, Messi chi hơn 225.000 USD để mua 35 chiếc iPhone mạ vàng tặng đồng đội ở tuyển Argentina sau chức vô địch World Cup 2022.

Một nguồn tin cho biết: “Messi muốn làm điều gì đó thật đặc biệt và lấp lánh để ăn mừng khoảnh khắc đáng tự hào nhất trong sự nghiệp của mình".

Trước đây, Messi từng dự đoán Yamal sẽ sớm đoạt Quả bóng vàng. Điều này thậm chí có thể xảy ra trong năm 2025, khi sao trẻ Tây Ban Nha đang có mùa giải ấn tượng cùng Barca.

