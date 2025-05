Rạp phim đóng cửa, dừng các show giải trí trong 2 ngày Quốc tang

Ban Lễ tang ban hành Thông cáo đặc biệt về Lễ Quốc tang nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương. Theo đó, để tỏ lòng tiếc thương và tưởng nhớ Đồng chí Trần Đức Lương, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quyết định tổ chức Lễ tang Đồng chí với nghi thức Lễ Quốc tang trong 2 ngày 24-25/5.

Theo chỉ đạo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, tất cả hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao và giải trí tại các không gian công cộng trên toàn quốc sẽ tạm hoãn trong 2 ngày này. Quốc kỳ được treo rủ tại các cơ quan nhà nước, công sở và cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài.

Hàng loạt chương trình văn hóa, giải trí như Gặp nhau cuối tuần, Điểm hẹn tài năng, Mỗi ngày một niềm vui, Cẩm nang vàng cho sức khỏe, Chất lượng cuộc sống, Gia đình vui vẻ, Cả nhà cùng vui, Phút giây thư giãn… hoãn phát sóng trên kênh VTV3. Kênh HTV7, HTV9 chỉ chiếu bản tin, phim truyện, thay thế chương trình giải trí thành phim tài liệu.

Đài truyền hình Vĩnh Long cũng ngừng phát sóng phim truyện, chương trình giải trí trong 2 ngày Quốc tang.

Các cụm rạp như Trung tâm Chiếu phim Quốc gia, CGV, Galaxy, BHD mới đây thông báo tạm dừng chiếu phim trên toàn quốc.

Hàng loạt hoạt động giải trí khác cũng được lùi lịch diễn ra. Tập 6 của Tân binh toàn năng được lên lịch phát sóng tối 25/5. Tuy nhiên, lịch phát của tập này đã được thay đổi.

Tương tự, Soobin cũng thông báo thay đổi thời gian diễn ra sự kiện SOOBIN LIVE CONCERT: ALL-ROUNDER để tỏ lòng thành kính trong thời khắc quan trọng của đất nước. Sự kiện này sẽ được diễn ra trong 2 ngày 26-27/5 thay vì 24-24/5 như kế hoạch ban đầu.

Nhà hát Tuổi trẻ thông báo dời các buổi biểu diễn vốn được lên lịch diễn ra trong 2 ngày này. Nhạc kịch Không gia đình chuyển từ 24/5 sang 30/5. Vở kịch Vị vua không ngai lùi từ 24-25/5 sang chiều 1/6 hoặc 15/6…

Ca sĩ Thiều Bảo Trâm lên lịch gặp mặt người hâm mộ tại TP.HCM vào 25/5. Tuy nhiên, buổi gặp mặt này được dời sang 8/6. Show diễn tại Đà Lạt của Dương Domic được chuyển từ 24/5 sang 28/5. Live concert Đất nước trọn niềm vui của 3 nghệ sĩ Đăng Dương, Trọng Tấn và Việt Hoàn được xác nhận dời từ 24/5 sang 31/5. Nhiều nghệ sĩ như Thái VG, Lệ Quyên... cũng thay đổi lịch phát hành sản phẩm nhạc.

“Quán triệt sâu sắc những nhận thức mới về an ninh quốc gia và bảo vệ an ninh quốc gia trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng, chúng tôi đã cố gắng nghiên cứu, biên soạn cuốn sách Những điểm mới về an ninh quốc gia trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng”, đại tướng Tô Lâm nói trong buổi ra mắt cuốn sách.

Sách có kết cấu hai phần, phản ánh sâu sắc quan điểm an ninh chủ động và toàn diện trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Cuốn sách vừa mang tính lý luận, thực tiễn vừa tổng kết, dự báo, có giá trị định hướng hành động. Cán bộ đảng viên đọc sách giúp nâng cao nhận thức, xác định trách nhiệm của mình với bảo vệ Tổ quốc. Lực lượng công an nhân dân đọc sách sẽ hiểu sâu sắc hơn nhiều vấn đề trực tiếp liên quan nhiệm vụ của mình. Tác phẩm chính luận nhưng viết giản dị, trình bày dễ hiểu, cập nhật cuộc sống.