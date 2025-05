Cuba tuyên bố Tang lễ chính thức nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương

Ngày 22/5, Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba Miguel Diaz-Canel đã tuyên bố Tang lễ chính thức từ 6h ngày 24/5 đến 0h ngày 25/5 (giờ địa phương) để tưởng nhớ nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Trần Đức Lương.

Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel bày tỏ rằng nhân dân Cuba đặc biệt đau buồn khi hay tin đồng chí Trần Đức Lương từ trần.

Trong sự nghiệp lãnh đạo vẻ vang của mình, đồng chí Trần Đức Lương đã có những đóng góp to lớn cho công cuộc đổi mới của Việt Nam và mối quan hệ anh em, tin cậy đặc biệt giữa nhân dân, Đảng và Chính phủ hai nước.

Trong thời gian để tang lễ chính thức, quốc kỳ Cuba sẽ được treo rủ tại các tòa nhà công cộng và cơ quan quân sự.

