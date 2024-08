Rao bán xe máy không giấy tờ giá rẻ, lừa 1.000 bị hại chiếm đoạt 10 tỷ

Với hình thức rao bán xe máy không giấy tờ giá rẻ, 3 đối tượng đã lừa đảo tiền của hơn 1.000 bị hại, chiếm đoạt khoảng 10 tỷ đồng.

Ngày 13/8, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Hà Tĩnh) cho biết đơn vị vừa phối hợp với Công an huyện Hương Khê phá thành công chuyên án, bắt giữ, khởi tố 3 đối tượng về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” trên không gian mạng.

3 đối tượng bị khởi tố gồm: Nguyễn Tiến Thành (SN 2001), Nguyễn Mạnh Thư (SN 2001), cùng trú TP Hà Nội và Lê Tuấn Anh (SN 1993, trú TP Hải Phòng).

3 đối tượng bị bắt giữ. Ảnh: Hùng Cường.

Theo cơ quan điều tra, trước đó, vào tháng 9/2023, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phát hiện một số tài khoản trên mạng xã hội đăng tải các thông tin mua bán môtô, xe gắn máy giá rẻ trên các trang, hội nhóm... có dấu hiệu hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người dân trên địa bàn Hà Tĩnh và cả nước.

Đến khoảng đầu tháng 5/2024, công an xác định chị H.T.H (SN 1987, trú huyện Hương Khê) và anh V.T.V (SN 1975, trú tỉnh Quảng Ngãi) là những người bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt với tổng số tiền hơn 34 triệu đồng.

Để thực hiện hành vi lừa đảo, các đối tượng lập nhiều tài khoản ảo trên mạng xã hội chạy quảng cáo bán xe máy mới không giấy tờ giá rẻ. Khi có người mua, đối tượng yêu cầu đặt cọc chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng, sau đó đối tượng cho một người khác trong nhóm tiếp tục liên hệ với người mua hàng nói là xe gần đến nơi và yêu cầu người mua chuyển tiếp tiền để được nhận xe theo đúng hẹn. Khi khách hàng chuyển hết tiền, đối tượng cắt đứt liên lạc và chiếm đoạt số tiền đã chuyển.

Qua lời khai của bị hại, công an thành lập 2 tổ công tác ra Hà Nội và Hải Phòng tiến hành bắt giữ Nguyễn Tiến Thành, Nguyễn Mạnh Thư và Lê Tuấn Anh.

Khám xét chỗ ở của các đối tượng, công an thu giữ 1 bộ máy vi tính, 2 router wifi, 9 điện thoại di động, 1 thẻ ngân hàng, 3 thẻ sim, 590 tờ phôi tự chế với các nội dung “Giấy mua bán xe” và “Phiếu xuất kho”... cùng nhiều tang vật của vụ án.

Được biết, với thủ đoạn trên, trong thời gian từ tháng 9/2023 đến tháng 7/2024, các đối tượng đã gây ra hơn 1.000 vụ lừa đảo, chiếm đoạt số tiền khoảng 10 tỷ đồng của nhiều người dân ở Hà Tĩnh và cả nước.

Vụ án đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.