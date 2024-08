Nghẹt thở vụ bắt giữ, di lý 155 đối tượng lừa đảo ở Tam giác vàng

Sau quá trình dài thu thập chứng cứ, đầu tháng 8/2024, ban chuyên án quyết định đột kích khu kinh tế Tam giác vàng (Lào), bắt giữ 155 đối tượng chuyên lừa đảo trên không gian mạng.

Theo Công an tỉnh Hà Tĩnh, sau nhiều tháng thu thập thông tin, khi đủ căn cứ xác định tổ chức tội phạm xuyên quốc gia, rạng sáng 31/7, ban chuyên án phối hợp với nước bạn Lào triệt phá đường dây tội phạm nêu trên.

Vượt qua chặng đường 600 km, 17h cùng ngày, đoàn xe của ban chuyên án đã đến thủ đô Viêng Chăn (Lào). Trong ngày thứ hai có mặt trên đất Lào, các lực lượng tiếp tục hành trình suốt 12 giờ để di chuyển đến tỉnh Bò Kẹo.

Rạng sáng 2/8, ban chuyên án nhanh chóng lên xe “ém quân” tại các con ngõ nhỏ, chờ sẵn hướng về đặc khu kinh tế Tam giác vàng.

Tòa nhà là nơi hoạt động của ổ nhóm tội phạm. Ảnh: ĐQ.

Ngay khi xác định được tòa cao ốc là nơi tổ chức lừa đảo đang hoạt động, tín hiệu phá án phát đi, các trinh sát nhanh chóng tiếp cận tạo tình huống nghiệp vụ để đột kích vào 13 tầng của tòa nhà.

Sau hơn 4 giờ nghẹt thở phá án, 155 đối tượng lừa đảo quốc tế bị bắt giữ. Lúc này các cán bộ, trinh sát của ban chuyên án mồ hôi ướt đẫm lưng áo, bụng đói cồn cào, nhưng không thể nghỉ ngơi, bởi hành trình di lý các nghi phạm về nước vẫn còn là quá trình gian nan.

Thượng tá Nguyễn Phi Hải, Trưởng Phòng CSHS (Công an tỉnh Hà Tĩnh), cho biết việc bắt giữ được các nghi phạm là quá trình rất khó khăn nên phải tổ chức quản lý thật tốt.

"Chỉ cần một nghi phạm liều mình bỏ chạy sẽ dẫn đến hiệu ứng khó kiểm soát, chứ chưa nói đến khả năng tổ chức giải cứu của các đối tượng khác khi tất cả nằm trong một địa bàn cực kỳ phức tạp, xung quanh đầy rẫy tội phạm nguy hiểm. Do đó, sau khi bắt giữ các đối tượng, phải tìm ngay một địa điểm để tạm giữ các nghi phạm một cách an toàn. Cuối cùng phương án là huy động một lượng xe lớn đưa những người bị bắt về trụ sở Công an đặc khu kinh tế Tam giác vàng", Thượng tá Nguyễn Phi Hải cho hay.

Sáng 3/8, đoàn xe dài nối nhau đưa 155 nghi phạm từ tỉnh Bò Kẹo trở về thủ đô Viêng Chăn, nhưng sau 1 giờ xuất phát, bất ngờ một quả đồi bên đường bị sạt lở, hàng nghìn mét khối đất đá, cây cối đổ xuống chắn ngang đường đi.

Di lý nhóm tội phạm sau khi bắt giữ. Ảnh: ĐQ.

Đối mặt với tình thế bị mắc kẹt giữa rừng núi, một mặt ban chuyên án thông báo tình trạng đến lực lượng cứu hộ của Lào nhằm sớm giải tỏa đường đi, mặt khác đoàn xe buộc phải quay lại điểm xuất phát - nơi tiềm ẩn nhiều nguy hiểm.

Đêm đó, những thành viên trong ban chuyên án không chể chợp mắt để đề phòng những tình huống xảy ra ngoài mong muốn.

Ngày hôm sau, đường về thủ đô Viêng Chăn thông tuyến, ban chuyên án lập tức di lý nhóm nghi phạm trở về để tiếp tục đưa về Việt Nam. Đoàn lập tức rời tỉnh Bò Kẹo và di chuyển về ga tàu Bon Ten để trở về Viêng Chăn.

Ổ nhóm tội phạm quốc tế bị bắt giữ. Ảnh: ĐQ.

Để đảm bảo việc đưa 155 đối tượng cùng lực lượng đánh án lên tàu an toàn, ban chuyên án đã phải thuê hai toa tàu ở phía cuối. Những ánh mắt tò mò của các hành khách xung quanh buộc các trinh sát phải luôn giữ vững tinh thần cảnh giác.

Đúng 18h ngày 7/8, ban chuyên án đã đưa thành công 155 nghi phạm về đến trụ sở Công an tỉnh Hà Tĩnh. Đến nơi an toàn, lực lượng đánh án thở phào nhẹ nhõm bởi vừa trải qua một hành trình đầy thử thách, cam go nhưng đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.