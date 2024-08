Range Rover Sport SV thêm biến thể cao cấp, giá bán chưa được tiết lộ

Hệ thống treo khí nén 6D Dynamics mang đến khả năng kiểm soát thân xe theo chiều ngang và dọc, giúp duy trì độ cân bằng cho Range Rover Sport SV EDITION TWO ngay cả khi tăng tốc, phanh gấp và vào cua. Với tùy chọn lốp mùa hè được thiết kế riêng, Range Rover Sport SV EDITION TWO có thể đạt gia tốc lên tới 1,2 G trong điều kiện mặt đường khô ráo, tức tăng thêm 0,1 G so với lốp tiêu chuẩn.