Rác thải ứ đọng, gây ô nhiễm môi trường ở Lâm Đồng

Một số địa phương thuộc huyện Bảo Lâm (tỉnh Lâm Đồng) đang xảy ra tình trạng hàng chục tấn rác thải bị ứ đọng tại nhiều xã, thị trấn.

Tình trạng này tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, mất mỹ quan đô thị khiến người dân lo lắng, bức xúc.

Theo ghi nhận của phóng viên ngày 12/8, ở xã Lộc An, huyện Bảo Lâm, đặc biệt là dọc tuyến quốc lộ 20, đang có hàng chục tấn rác thải ứ đọng, bốc mùi hôi thối nồng nặc.

Cùng với đó, tại các khu dân cư của xã này, rác thải cũng ùn ứ, chất đống, bốc mùi, gây ô nhiễm môi trường.

Tương tự, dọc theo tỉnh lộ 725, đoạn qua xã B’La, hàng chục tấn rác tại nhiều bãi rác thải tạm ven đường tràn ra đường, bốc mùi hôi thối, khiến người qua đường và người dân địa phương hết sức lo ngại.

Theo người dân, tình trạng rác thải bị ứ đọng đã xảy ra hơn 10 ngày nay, bốc mùi hôi thối, tiềm ẩn nguy cơ phát sinh dịch bệnh, ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân.

Hiện tại, tình hình dịch sốt xuất huyết đang diễn biến hết sức phức tạp, rác thải ứ đọng cũng làm nguy cơ dịch sốt xuất huyết gia tăng.

Ông Đỗ Hoàng Ngọc Diệp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Lộc An, cho biết trước tình trạng rác thải sinh hoạt bị ứ đọng quá lâu, chính quyền địa phương đã nhiều lần liên hệ với đơn vị thu gom, vận chuyển là Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng và Công trình công cộng huyện Bảo Lâm để yêu cầu thu gom.

Tuy nhiên, phía đơn vị thu gom nêu lý do là xe chở rác bị hư hỏng, nên chưa thể thu gom được. Lộc An là cửa ngõ phía Tây của huyện Bảo Lâm, việc rác thải bị ứ đọng đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến mỹ quan đô thị.

Đặc biệt, rác thải ùn ứ ngày càng nhiều tiềm ẩn nguy cơ cao gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến cuộc sống, sinh hoạt của người dân địa phương.

Ban Quản lý Dự án đầu tư Xây dựng và Công trình cộng huyện Bảo Lâm đã gửi thông báo tới các xã, thị trấn về việc tạm ngưng thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt trong ngày 11-12/8. Lý do là 3 xe vận chuyển rác của đơn vị bị hư hỏng nặng.

Đơn vị này cũng thông báo đến các xã và thị trấn Lộc Thắng đề nghị tuyên truyền để người dân lưu giữ rác tại nhà trong 2 ngày trên.

Tuy nhiên, tới 12 giờ ngày 13/8, theo ghi nhận của phóng viên, tình trạng trên vẫn chưa được giải quyết. Rác thải vẫn đang ùn ứ tại thị trấn Lộc Thắng và 1 số xã của huyện Bảo Lâm. Lượng rác đã tăng thêm so với những ngày trước, chưa được thu gom tới nơi xử lý.

Tình trạng rác thải bị ùn ứ ở xã Lộc An nói riêng và các xã, thị trấn của huyện Bảo Lâm đang tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, mất mỹ quan đô thị nếu không kịp thời được thu gom, xử lý kịp thời.

Người dân kiến nghị Ban Quản lý Dự án đầu tư Xây dựng và Công trình cộng huyện Bảo Lâm nhanh chóng có phương án giải quyết tình trạng trên.

Sách hay về môi trường

How to Save Our Planet - Mark Maslin: Tác phẩm được ví như cuốn cẩm nang về các vấn đề còn tồn tại và các giải pháp khả thi để cứu Trái Đất; trang bị cho người đọc những kiến ​​thức khoa học mới nhất về biến đổi khí hậu, tính bền vững và các vấn đề mà chúng ta đang phải đối mặt.

We are the Weather: Saving the Planet Starts at Breakfast - Jonathan Safran Foer. Tác giả tin rằng mối liên hệ giữa ngành nông nghiệp chăn nuôi và cuộc khủng hoảng khí hậu hiện ra không thực sự rõ ràng. Tuy nhiên, các hành động mang tính tập thể như giảm tiêu thụ thịt có thể đóng vai trò quan trọng trong việc giảm lượng khí thải carbon.