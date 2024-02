Rác ngổn ngang ở chùa Phật Đứng đầu năm mới

Theo các sư thầy trong chùa, uống nước sau khi cầu nguyện lễ Phật để cầu may hay sờ tay vào tượng Phật để cầu xin sự gia hộ bình an là điều hiển nhiên, có thể chấp nhận được. Tuy nhiên, việc quá mê tín hay sự thiếu ý thức của một số người đi lễ khiến cho khu Thánh tích trở nên mất trang nghiêm. Không chỉ so sánh với cảnh thuần tĩnh cõi Phật, đối với mức đảm bảo vệ sinh môi trường cũng rất thấp.