Ra mắt tập 2 tuyển tập khúc đồng dao của nhạc sĩ Phạm Tuyên

  • Thứ hai, 6/10/2025 14:07 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Tiếp nối tuyển tập "Khúc đồng dao của bé - Các bài đồng dao do nhạc sĩ Phạm Tuyên phổ nhạc", tập sách thiếu nhi có chủ đề "Ngôi làng kỳ thú" vừa ra mắt.

Ngôi làng kỳ thú đưa các em nhỏ theo chân cô bé Na và các bạn đến làng Chíp - nơi gặp gỡ muôn loài thú đáng yêu, tham gia vào những trò chơi ngộ nghĩnh và ngân nga những khúc đồng dao quen thuộc được nhạc sĩ Phạm Tuyên phổ nhạc.

Nhạc sĩ Phạm Tuyên và cuốn sách mới ra mắt. Ảnh: NVCC.

Qua từng trang sách, các em không chỉ vui chơi, phiêu lưu, đắm mình trong câu chuyện và những giai điệu trong trẻo, hồn nhiên của tuổi thơ mà còn thêm gắn bó với văn hóa truyền thống, nuôi dưỡng tâm hồn trong sáng và lưu giữ âm vang của đồng dao Việt Nam.

Đặc biệt, sách được thiết kế theo hình thức đa phương tiện, tích hợp mã QR để bé có thể đọc - nghe - xem trọn vẹn, mang lại trải nghiệm sống động, kết hợp giữa học và chơi đầy hứng khởi. Đây sẽ là một món quà nuôi dưỡng tâm hồn, khơi dậy trí tưởng tượng và niềm vui trong từng trang sách.

Khúc đồng dao của bé là bộ sách giới thiệu các bài đồng dao do nhạc sĩ Phạm Tuyên phổ nhạc bằng hình thức sách đa phương tiện, mang đến trải nghiệm mới lạ cho thiếu nhi. 41 bài đồng dao phổ nhạc của Phạm Tuyên được giới thiệu thành bộ sách gồm 5 tập, phát hành nối tiếp nhau. Bộ sách mới phát hành tới tập 2.

Dự án được thực hiện nhằm thúc đẩy tình yêu văn hóa dân tộc, giữ gìn hồn Việt, khơi dậy trí tưởng tượng, kết nối trẻ em hôm nay với truyền thống dân gian.

Thụy An

sách âm nhạc nhạc sĩ Phạm Tuyên dự án sách nhạc đồng dao sách nhạc Phạm Tuyên tuyển tập đồng dao nhạc Phạm Tuyên

