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Xuất bản

Ra mắt sách về đổi mới quản trị quốc gia

  • Thứ bảy, 20/6/2026 08:02 (GMT+7)
  • 28 phút trước

Cuốn sách "Xây dựng Chính phủ liêm chính, kiến tạo trong kỷ nguyên mới" của GS.TS Nguyễn Hòa Bình tuyển chọn 91 bài khái quát vấn đề cốt lõi của đổi mới quản trị quốc gia.

Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Văn phòng Chính phủ tổ chức Lễ giới thiệu cuốn sách Xây dựng Chính phủ liêm chính, kiến tạo trong kỷ nguyên mới của GS.TS Nguyễn Hòa Bình, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó thủ tướng thường trực Chính phủ, nguyên Phó bí thư thường trực Đảng ủy Chính phủ. Buổi lễ diễn ra tại Hà Nội, ngày 19/6.

Phát biểu tại buổi Lễ, ông Vũ Thanh Mai, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đã khái quát những giá trị nổi bật của cuốn sách.

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Ông Vũ Thanh Mai, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: NXB Chính trị quốc gia Sự thật.

Một là, cuốn sách đã tổng kết sâu sắc thực tiễn lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành những lĩnh vực trọng yếu của đất nước trong giai đoạn đẩy mạnh công cuộc đổi mới; khắc họa khá toàn diện sự vận động của tư duy quản trị quốc gia trong điều kiện mới; quá trình chuyển hóa các chủ trương, đường lối của Đảng thành chính sách và hành động cụ thể; đồng thời phản ánh những nỗ lực tháo gỡ các điểm nghẽn về thể chế, tổ chức bộ máy và nguồn lực phát triển.

Hai là, cuốn sách đã làm rõ những yêu cầu mới đặt ra đối với công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong giai đoạn hiện nay.

Ba là, cuốn sách gợi mở nhiều vấn đề có ý nghĩa phương pháp luận đối với đội ngũ cán bộ, đảng viên.

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Cuốn sách Xây dựng Chính phủ liêm chính, kiến tạo trong kỷ nguyên mới. Ảnh: NXB Chính trị quốc gia Sự thật.

Tại buổi Lễ, bà Mai Thị Thu Vân, Phó chủ nhiệm thường trực Văn phòng Chính phủ cho rằng, cuốn sách thể hiện tư duy đổi mới, tinh thần hành động, trách nhiệm phục vụ nhân dân và khát vọng phát triển đất nước trong thời kỳ mới.

Cuốn sách Xây dựng Chính phủ liêm chính, kiến tạo trong kỷ nguyên mới tuyển chọn 91 bài viết, bài phát biểu và trả lời phỏng vấn của GS.TS Nguyễn Hòa Bình, được kết cấu thành 8 phần, khái quát một cách hệ thống những vấn đề cốt lõi của công cuộc đổi mới quản trị quốc gia trong giai đoạn mới.

Từ cuộc cách mạng về sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị đến đẩy mạnh phân cấp, phân quyền; hoàn thiện thể chế; cải cách hành chính; đến khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng, phát triển kinh tế số, chuyển đổi xanh, xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và chăm lo đời sống nhân dân.

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GS.TS Nguyễn Hòa Bình giao lưu, trao đổi về cuốn sách. Ảnh: NXB Chính trị quốc gia Sự thật.

Cuốn sách hệ thống hóa sự lãnh đạo, điều hành quyết liệt của Chính phủ, làm rõ các kết quả đã đạt được và bài học kinh nghiệm, định hướng phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

Trong khuôn khổ chương trình, GS.TS Nguyễn Hòa Bình đã giao lưu, trao đổi về những nội dung trọng tâm của cuốn sách.

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Trân trọng.

Thụy An

đổi mới Nguyễn Hòa Bình quản trị quốc gia Nguyễn Hòa Bình

  • Nguyễn Hòa Bình

    Nguyễn Hòa Bình

    Ông Nguyễn Hòa Bình là Chánh án TAND Tối cao; Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, XII; Đại biểu Quốc hội khóa XIII, XIV. Ông từng giữ chức vụ Phó thủ trưởng Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an; Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi; Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao.

    • Chức vụ: Chánh án TAND Tối cao
    • Năm sinh: 1958
    • Quê quán: Quảng Ngãi
    • Học vị, học hàm: Phó giáo sư, tiến sĩ luật

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