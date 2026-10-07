Ra mắt sách về bảo vệ dữ liệu cá nhân của Thượng tướng Trần Quốc Tỏ

Cuốn sách mới của Thượng tướng, PGS.TS Trần Quốc Tỏ giúp người đọc nhận thức rõ hơn các tình huống, rủi ro cụ thể để bảo vệ dữ liệu trên không gian mạng.

Thượng tướng, PGS.TS Trần Quốc Tỏ (thứ hai từ trái sang) cùng PGS.TS Vũ Trọng Lâm - Giám đốc - Tổng biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật trao - tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân có đóng góp cho quá trình nghiên cứu cuốn sách. Ảnh: NXB Chính trị quốc gia Sự thật.

Chiều 7/10, tại Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, lễ ra mắt cuốn sách Dữ liệu cá nhân trên không gian mạng - Những vấn đề đặt ra trong kỷ nguyên phát triển mới đã diễn ra. Cuốn sách do Thượng tướng, PGS.TS Trần Quốc Tỏ, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Công an làm Chủ biên.

Cuốn sách ra mắt trong bối cảnh vấn đề bảo vệ dữ liệu cá nhân đang ngày càng trở nên cấp thiết. Bảo vệ dữ liệu cá nhân trên không gian mạng không đơn thuần là bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân; mà quan trọng hơn, còn là bảo vệ tài nguyên số quốc gia.

Thượng tướng, GS.TS Nguyễn Văn Thành - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Công an - đã nêu bối cảnh thách thức hiện nay về vấn đề bảo vệ dữ liệu cá nhân trên không gian mạng.

"Cơ sở dữ liệu, thông tin hiện nay được đánh giá như nguồn tài nguyên. Ai nắm được là người đó làm chủ được", GS nhận định. Ông nêu dữ liệu cá nhân bị xâm phạm không còn là rủi ro cá nhân đơn lẻ, mà trở thành một mối đe dọa trực tiếp đến trật tự xã hội, tới an ninh của từng tổ chức, con người.

Trên thế giới, nhiều quốc gia, tổ chức quốc tế đã xây dựng, ban hành quy định pháp luật chặt chẽ về bảo vệ dữ liệu cá nhân. Ở Việt Nam, vấn đề này hiện được Đảng và Nhà nước đặc biệt quan tâm với nhiều chính sách được xây dựng; tuy nhiên, nguy cơ, thách thức vẫn còn nhiều, cần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của tổ chức, cá nhân. Đó là lý do cuốn sách được ra đời, theo lời nói đầu của nhóm tác giả.

Phát biểu giới thiệu cuốn sách, PGS.TS Vũ Trọng Lâm nêu cuốn sách có cách tiếp cận hệ thống và liên ngành, góp phần nâng cao nhận thức và trách nhiệm của toàn xã hội đối với việc quản lý, khai thác, bảo vệ dữ liệu trong bối cảnh chuyển đổi số.

Theo PGS.TS Vũ Trọng Lâm, kỷ nguyên số đòi hỏi mỗi người không chỉ biết sử dụng thành thạo công nghệ, mà quan trọng hơn là phải nâng cao năng lực bảo vệ dữ liệu cá nhân trên không gian mạng. Đây là "lá chắn" giúp phòng ngừa rủi ro, lừa đảo, chiếm đoạt tài sản hay lộ lọt thông tin cá nhân trên không gian mạng.

Thượng tướng, PGS.TS Trần Quốc Tỏ tại lễ ra mắt sách chiều 7/10. Ảnh: NXB Chính trị quốc gia Sự thật.

GS.TS Nguyễn Văn Thành đánh giá cao nội dung cuốn sách, khẳng định tính cấp thiết của nghiên cứu. Theo ông, cuốn sách có kết cấu chặt chẽ với 3 chương. Chương 2 đưa ra những tình huống thực tiễn trong bảo vệ dữ liệu cá nhân trên không gian mạng trên thế giới và Việt Nam. Trong chương 3, theo GS, nhóm tác giả đưa ra 9 tình huống cụ thể để bảo vệ dữ liệu trên không gian mạng.

GS.TS nhận định cuốn sách có cách tiếp cận tổng thể, liên ngành, với dữ liệu được phân tích dưới góc độ giao thoa, trên cơ sở pháp lý khoa học và quản lý, quản trị; các ví dụ đưa ra chi tiết, rõ nguồn trích dẫn. GS.TS Nguyễn Văn Thành cũng cho rằng cuốn sách giải quyết hài hòa mối quan hệ giữa an ninh và phát triển, khẳng định việc quản lý dữ liệu phải gắn với việc khai thác, sử dụng dữ liệu hiệu quả.

Cuốn sách Dữ liệu cá nhân trên không gian mạng - Những vấn đề đặt ra trong kỷ nguyên phát triển mới. Ảnh: NXB Chính trị quốc gia Sự thật.

Cuốn sách gồm 3 chương. Chương I là "Nhận thức về không gian mạng và dữ liệu cá nhân trên không gian mạng", Chương II là "Tình hình và thực tiễn bảo vệ dữ liệu cá nhân trên không gian mạng", Chương III là "Những vấn đề đặt ra đối với công tác bảo vệ dữ liệu cá nhân trên không gian mạng trong kỷ nguyên phát triển mới".

Nhân dịp này, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật và Học viện An ninh nhân dân đã trao tặng sách cho đại diện các cơ quan Trung ương, Bộ Công an và các đại biểu tham dự; đồng thời biểu dương, tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân đã có nhiều đóng góp trong quá trình nghiên cứu, biên soạn và xuất bản cuốn sách.