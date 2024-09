Ra mắt không gian trải nghiệm Thư viện số Nguyễn An Ninh

Sáng 14/9, không gian trải nghiệm Thư viện số Nguyễn An Ninh Chuyên đề Nam Bộ tại Đường sách TP.HCM chính thức khánh thành.

Nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư tham quan Không gian trải nghiệm Thư viện số Nguyễn An Ninh vào ngày khánh thành. Ảnh: Đăng Khương.

Sau khoảng thời gian thai nghén cho dự án, vào tháng 9/2023, Quỹ Hoa Sen đã triển khai Đề án Thư viện số Nguyễn An Ninh - Chuyên đề Nam Bộ. Được sự ủng hộ của lãnh đạo TP.HCM cùng Sở Thông tin & Truyền thông TP.HCM, ngày 10/10/2023, dự án chính thức trở thành một trong những đề án số hóa của TP.HCM.

Thư viện số Nguyễn An Ninh - Chuyên đề Nam Bộ (tại địa chỉ http://thuviennguyenanninh.vn) là không gian mở, nơi lưu trữ các nguồn tài liệu và tài liệu số hóa phục vụ bạn đọc, nhất là bạn đọc trẻ, các nhà nghiên cứu, tham khảo, học hỏi, tìm hiểu về lịch sử con người Nam Bộ.

Đồng thời, đây cũng là nơi để trải nghiệm, chia sẻ, trao đổi và học hỏi thông qua các hình thức phong phú, nhằm tạo cảm hứng và khơi dậy tinh thần giáo dục khai phóng, dấn thân học tập và nghiên cứu trong giới trẻ hiện nay.

Một năm vừa qua, dự án đa phần hoạt động dựa trên hỗ trợ từ các Mạnh Thường Quân, tình nguyện viên. Dù gặp nhiều khó khăn về nhân lực cũng như tài lực, Thư viện số Nguyễn An Ninh - Chuyên đề Nam Bộ đã có những bước đi chậm và chắc, bám sát lộ trình đã đặt ra, đạt được một số kết quả đáng khích lệ.

Năm nay, nhân kỷ niệm 124 năm Ngày sinh của chí sĩ Nguyễn An Ninh (15/9/1990 - 15/9/2024), Thư viện số Nguyễn An Ninh khánh thành Không gian trải nghiệm Thư viện số Nguyễn An Ninh - Chuyên đề Nam Bộ tại Đường sách TP.HCM.

Không gian để tìm hiểu văn hóa Nam bộ

Chia sẻ tại lễ khánh thành, TS Quách Thu Nguyệt - người sáng lập dự án - bày tỏ kỳ vọng rằng thư viện không chỉ là nơi gìn giữ những tư liệu quý báu mà còn tạo cơ hội cho các nhà nghiên cứu, các bạn trẻ tìm tòi, khám phá những giá trị mới của miền đất Nam bộ. Thư viện hướng đến trở này trung tâm dữ liệu số về Nam bộ, là trạm dừng chân cho bất kỳ ai muốn tìm hiểu về miền đất và con người Nam bộ.

Thời đại công nghệ số đã làm thay đổi thói quen đọc truyền thống, sách điện tử, sách nói, sách hình, sách tương tác... với các tính năng ứng dụng, tích hợp, trải nghiệm đang là xu hướng yêu thích, hấp dẫn người đọc, nhất là người đọc trẻ. Vì lẽ đó, dự án đã chọn lựa mô hình Thư viện số - một thư viện mở, thuận tiện, người dùng có thể sử dụng ở mọi lúc, mọi nơi.

(Từ trái qua) Tượng các chí sĩ, trí thức Nam bộ Nguyễn Hữu Thọ, Nguyễn Trung Trực, Nguyễn Đình Chiểu, Phan Thanh Giản, Thoại Ngọc Hầu, Dương Quang Trung tại không gian trải nghiệm Thư viện số Nguyễn An Ninh do hai nghệ sĩ điêu khắc Nguyễn Sang - Kim Thanh thực hiện.

Khối lượng sách, tài liệu, nguồn tri thức khổng lồ không phải chiếm một không gian vật lý quá rộng, tất cả chỉ gói gọn trong phần mềm ứng dụng của một trang web Thư viện đi kèm với các công cụ thiết bị điện tử.

Đến nay, để đưa Thư viện đến gần hơn với bạn đọc, không gian trải nghiệm được khánh thành tại Đường sách TP.HCM - địa chỉ thường xuyên diễn ra các hoạt động, sự kiện văn hóa, giao lưu tác giả, giới thiệu tác phẩm.

Theo Giám đốc Công ty TNHH Đường sách TP.HCM Lê Hoàng, TS Quách Thu Nguyệt cũng thuộc nhóm những người đầu tiên thai nghén dự án xây dựng Đường sách TP.HCM. Cả hai dự án xây dựng Đường sách năm 2016 và xây dựng không gian Thư viện số Nguyễn An Ninh năm nay đều nhận được sự ủng hộ, hỗ trợ nhiệt tình của lãnh đạo TP.HCM cũng như Sở Thông tin & Truyền thông TP.HCM.

Từ đây, ông khẳng định rằng công trình văn hóa hình thành là nhờ lý tưởng của những con người nhiệt huyết, nhận được sự ủng hộ của sở ban ngành và sự chung tay của cộng đồng.

Phát biểu tại buổi lễ, Giám đốc Sở Thông tin & Truyền thông TP.HCM Lâm Đình Thắng kỳ vọng rằng bạn đọc, người dân của thành phố, đặc biệt các bạn trẻ, sẽ tìm đến và góp phần xây dựng không gian Thư viện số Nguyễn An Ninh cũng như Đường sách TP.HCM ngày một trở thành không gian văn hóa đặc sắc của TP.HCM, của Nam bộ.

Sáng 14/9, tại Sân khấu A, Đường sách TPHCM (đường Nguyễn Văn Bình, phường Bến Nghé, quận 1, TPHCM) sẽ diễn ra talkshow “Tầm vóc của chí sĩ Nguyễn An Ninh và sức ảnh hưởng của ông với giới trẻ thời bấy giờ” với sự tham gia của TS Bùi Trân Phượng. Trong không gian trải nghiệm, sẽ có 2 hoạt động trưng bày diễn ra từ 14/9 - 23/9/2024: Trưng bày sa bàn chủ đề Hương sắc phương nam, gồm những sa bàn chủ đề gắn với các nội dung sách và văn hóa sông nước (Mùa len trâu, Cánh đồng bất tận, Nhà nổi trên sông…) do “gã phù thủy sa bàn” Lê Xuân Giang thực hiện; Trưng bày nhiều cuốn sách xưa chủ đề Nam Bộ.