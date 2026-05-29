Hội đồng Dinh dưỡng Khoa học Ứng dụng chính thức ra mắt, đóng vai trò “màng lọc” thông tin giữa bối cảnh bùng nổ các trào lưu sức khỏe thiếu kiểm chứng.

Trong kỷ nguyên số, người tiêu dùng dễ tiếp cận thông tin chăm sóc sức khỏe, nhưng việc hiểu và áp dụng đúng kiến thức chuẩn y khoa vẫn là thách thức.

Một nghiên cứu năm 2026 trên hơn 3.500 người Việt cho thấy: 85,5% có thể tìm kiếm thông tin sức khỏe trực tuyến, nhưng 67,3% chưa đủ năng lực đánh giá và áp dụng đúng.Tình trạng này đặc biệt rõ ở các phụ huynh.

Sứ mệnh “kim chỉ nam” dinh dưỡng cho cộng đồng

Theo khảo sát Vietnam Digital Mom 2025, có 64% bà mẹ thường xuyên đọc blog, website nuôi con; 68% tin vào “review online” và 47% tham khảo hội nhóm mạng xã hội. Điều này cho thấy sức ảnh hưởng lớn của truyền thông số, nhưng cũng kéo theo nguy cơ lan truyền xu hướng dinh dưỡng thiếu cơ sở khoa học, ảnh hưởng đến sự phát triển của trẻ.

Trong bối cảnh đó, Hội đồng Dinh dưỡng Khoa học Ứng dụng sử dụng nền tảng y học chứng cứ để thẩm định xu hướng dinh dưỡng, giúp cộng đồng phân biệt giữa kiến thức khoa học và tin đồn thiếu căn cứ, với sự tham dự của gần 20 chuyên gia, phó giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ uy tín từ các bệnh viện và cơ sở y tế lớn như PGS.TS Nguyễn Lân Hiếu, PGS.TS.BS Lê Thị Minh Hương; TS.BS Lưu Thị Mỹ Thục; ThS.BS CKII Phạm Công Luận; TTƯT.BS Trương Hữu Khanh; TTƯT.BS Đặng Thị Kim Huyên.

Sự kiện ra mắt Hội đồng Dinh dưỡng Khoa học Ứng dụng.

Hội đồng tập trung vào việc tổ chức diễn đàn khoa học xoay quanh chủ đề dinh dưỡng được quan tâm, đồng thời lan tỏa kiến thức chuẩn hóa trên nhiều nền tảng truyền thông để góp phần tháo gỡ hiểu lầm và trào lưu dinh dưỡng sai lệch.

ThS.BS CKII Phạm Công Luận - cố vấn chuyên môn của hội đồng - cho biết: “Các bác sĩ tham gia đều mong muốn đóng góp nhiều hơn cho cộng đồng ngoài công tác khám chữa bệnh. Vì vậy, chúng tôi sẽ đồng hành để xây dựng Hội đồng Dinh dưỡng Khoa học Ứng dụng trở thành diễn đàn khoa học chính thống, giúp người dân tiếp cận nguồn thông tin dinh dưỡng đáng tin cậy”.

Nguyên tắc hoạt động minh bạch và độc lập

Hội đồng vận hành theo 2 tầng chuyên môn gồm nhóm cố vấn chuyên môn là các chuyên gia đầu ngành, chịu trách nhiệm xây dựng và thẩm định nội dung dựa trên y học chứng cứ; và nhóm bác sĩ đồng hành chuyên môn đảm nhiệm truyền tải kiến thức theo cách dễ hiểu, gần gũi với cộng đồng. Điều này giúp đảm bảo sự thống nhất về chuyên môn, đồng thời rút ngắn khoảng cách giữa kiến thức khoa học và thực hành trong đời sống.

Nhóm cố vấn chuyên môn và bác sĩ đồng hành chuyên môn của Hội đồng Dinh dưỡng Khoa học Ứng dụng.

Để bảo vệ tính toàn vẹn của khoa học, Hội đồng Dinh dưỡng Khoa học Ứng dụng vận hành dựa trên nguyên tắc nghiêm ngặt. Trong đó, tính khách quan được đặt lên hàng đầu khi mọi nội dung thảo luận và công bố đều dựa trên báo cáo khoa học, dữ liệu lâm sàng từ tổ chức uy tín. Với định hướng phi thương mại, hội đồng cam kết không nhận quảng cáo và không bị chi phối bởi lợi ích của bất kỳ nhãn hàng hay tập đoàn nào. Song song đó, trách nhiệm xã hội cũng là trọng tâm hoạt động, thể hiện qua mục tiêu trở thành điểm tựa tin cậy giúp các bà mẹ giảm bớt áp lực trước “ma trận thông tin” và hội nhóm mạng xã hội thiếu chuyên môn.

Hướng đến xây dựng nền tảng tri thức dinh dưỡng bền vững

Hội thảo đầu tiên được tổ chức với chủ đề: “Hiểu đúng - khởi đầu chuẩn để thiết lập lá chắn kép - tiêu hóa và miễn dịch ở trẻ nhỏ”. Tại đây, chuyên gia tập trung cung cấp góc nhìn khoa học về vai trò của hệ tiêu hóa và miễn dịch trong những năm đầu đời, làm rõ hiểu lầm phổ biến của phụ huynh.

Hội thảo chuyên đề “Hiểu đúng - khởi đầu chuẩn để thiết lập lá chắn kép - tiêu hóa và miễn dịch ở trẻ nhỏ”.

Bác sĩ chuyên khoa I Trần Thị Minh Nguyệt - Viện trưởng Viện Nghiên cứu Dinh dưỡng TP.HCM (NRI) - chia sẻ: “Thời gian tới, chuỗi hội thảo sẽ tiếp tục khai thác chủ đề dinh dưỡng được quan tâm, đồng thời lan tỏa thông tin trên đa nền tảng để trở thành nguồn tham khảo đáng tin cậy cho cộng đồng. Đây sẽ là hành trình lâu dài, cần sự đồng hành của giới chuyên môn, truyền thông và toàn xã hội để tạo nên thay đổi bền vững”.

Bác sĩ chuyên khoa I Trần Thị Minh Nguyệt phát biểu tại sự kiện.

Để duy trì và mở rộng hoạt động chuyên môn, chương trình có sự đồng hành của Nutifood với vai trò hỗ trợ nguồn lực triển khai, góp phần đảm bảo tính liên tục của hoạt động khoa học và giáo dục dinh dưỡng, hướng đến mục tiêu nâng cao nhận thức và sức khỏe cộng đồng.

Đặc biệt, hội đồng nhận được sự đồng hành truyền thông từ đơn vị truyền thông uy tín của Việt Nam hiện nay. Điều này đảm bảo rằng thông điệp khoa học của hội đồng sẽ được lan tỏa mạnh mẽ và sâu rộng.