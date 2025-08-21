Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về công tác cán bộ

Chiều 21/8, Thành ủy Hà Nội tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác cán bộ.

Tại hội nghị, được sự ủy quyền của Thường trực Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội Hà Minh Hải đã trao quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về việc điều động ông Nguyễn Huy Cường (sinh ngày 13/6/1979), Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy đến công tác tại phường Thanh Xuân, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Thanh Xuân nhiệm kỳ 2025-2030.

Phát biểu tại hội nghị, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội Hà Minh Hải chúc mừng ông Nguyễn Huy Cường được Ban Thường vụ Thành ủy tin tưởng, giao nhiệm vụ mới tại phường Thanh Xuân. Đây là phường trọng điểm của thành phố; nhiều khâu khó, việc mới đã được các thế hệ lãnh đạo tiền nhiệm chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt, đưa phường Thanh Xuân phát triển toàn diện như ngày hôm nay.

Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội Hà Minh Hải trao quyết định và tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Huy Cường. Ảnh: Tuấn Việt.

Ông Hà Minh Hải đề nghị và mong muốn ông Nguyễn Huy Cường cần tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, tiếp nối các thành quả để xây dựng phường Thanh Xuân ngày càng phát triển bền vững, bước vào kỷ nguyên mới.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Bí thư Đảng ủy phường Thanh Xuân Nguyễn Huy Cường khẳng định thời gian tới sẽ cùng tập thể Đảng ủy, chính quyền và nhân dân phường Thanh Xuân tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, trách nhiệm, sáng tạo; không ngừng đổi mới tư duy, phương thức lãnh đạo, nâng cao hiệu quả chỉ đạo các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng trên địa bàn.

Trước đó, theo Quyết định số 9765-QĐ/TU, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội điều động, phân công bà Bùi Huyền Mai - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, thôi giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy phường Thanh Xuân nhiệm kỳ 2025-2030, đến công tác tại Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Hà Nội, giới thiệu để hiệp thương cử giữ chức Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội, nhiệm kỳ 2024-2029.