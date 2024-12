'Quý ông' Van Nistelrooy

Trên sân King Power rạng sáng 4/12 (giờ Hà Nội), Leicester City của tân HLV Van Nistelrooy có chiến thắng 3-1 trước West Ham, một kết quả không chỉ giúp ông ghi dấu ấn đầu tiên ở Premier League mà còn thể hiện những dấu hiệu rõ rệt của sự thay đổi tích cực tại đội bóng này.

Trước khi Van Nistelrooy tiếp quản Leicester, "Bầy cáo" chịu thất bại thảm hại 1-4 trước Brentford, khiến người hâm mộ và giới chuyên môn hoài nghi về khả năng phục hồi của họ. Tuy nhiên, chỉ trong vòng ít ngày, cựu huyền thoại Manchester United giúp Leicester tạo nên sự thay đổi đáng chú ý.

Với phong thái điềm tĩnh nhưng đầy quyết đoán, Van Nistelrooy dẫn dắt đội chủ nhà vượt qua West Ham trong một trận đấu đầy cảm xúc. Một khởi đầu như mơ với cựu huyền thoại Manchester United.

Ruud van Nistelrooy không mất nhiều thời gian để khẳng định dấu ấn chiến thuật cá nhân. Trong buổi họp báo đầu tiên sau khi nhậm chức, ông nói rõ rằng Leicester sẽ chơi với sơ đồ 4-4-2 khi không có bóng và chuyển sang 3-4-3 khi kiểm soát bóng, với các cầu thủ chạy cánh chuyển vào giữa tạo thành một hệ thống "hộp" ở khu vực trung tuyến. Đây là phương pháp đã được áp dụng thành công trong quá khứ, và Van Nistelrooy tiếp tục kế thừa nó, kết hợp với những yếu tố mới để nâng tầm Leicester.

Với việc El Khannouss bó vào giữa và hậu vệ trái Victor Kristiansen dâng cao tham gia tấn công, Leicester tạo ra được sự cân bằng trong cả tấn công lẫn phòng ngự. Đặc biệt, họ di chuyển bóng rất nhanh, không chỉ giữ vững thế trận mà còn tạo ra những cơ hội sắc sảo.

Tuy nhiên, mặc dù chiến thuật này giúp Leicester trông sắc nét hơn, hàng thủ của "Bầy cáo" vẫn còn nhiều điểm yếu cần cải thiện. Trong hiệp một, West Ham có tới 20 cú sút về phía khung thành Leicester, con số cho thấy đội bóng của Van Nistelrooy cần làm việc thêm để gia cố hàng phòng ngự.

Mặc dù Leicester ghi bàn chỉ sau hai phút, Van Nistelrooy không có những màn ăn mừng cuồng nhiệt như nhiều HLV khác. Ông chỉ thực hiện một vài động tác tay đơn giản, rồi lại đút tay vào túi, thể hiện một phong thái điềm tĩnh đặc trưng của người Hà Lan.

Điều này trái ngược hoàn toàn với hình ảnh của một số HLV khác, những người có xu hướng ăn mừng ồn ào khi đội bóng ghi bàn. Van Nistelrooy không muốn làm gì quá lớn lao khi chỉ mới bước vào công việc tại Leicester.

Tuy nhiên, khi Leicester ghi bàn thứ hai, Van Nistelrooy không thể giấu được cảm xúc. Ông lao xuống đường biên, giơ nắm đấm hướng về phía các cổ động viên, hét lên đầy phấn khích.

Đó là khoảnh khắc mà người hâm mộ Leicester chờ đợi từ lâu - một sự kết nối mạnh mẽ giữa người hâm mộ và huấn luyện viên, một cảm giác như thể ông đã là một phần của Leicester City từ lâu. Tiếng hô vang "Ruuuuuuud" từ các cổ động viên Leicester như một lời chào đón nồng nhiệt, và họ đã bắt đầu hát những bài ca dành riêng cho ông, dù chỉ trong những phút cuối trận.

Một trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất trong trận đấu là khi Van Nistelrooy quyết định thay Jamie Vardy ra sân vào khoảng giữa hiệp hai. Vardy, người lập kỷ lục ghi bàn liên tiếp trên sân King Power cách đây chín năm, là nhân vật quan trọng trong lịch sử Leicester, và việc anh rời sân khiến nhiều người cảm thấy xúc động.

Tuy nhiên, Van Nistelrooy có một cử chỉ đặc biệt với Vardy, một cái ôm ấm áp như người thân, vỗ vai và khen ngợi cầu thủ. Cảm xúc này càng trở nên ý nghĩa hơn khi chỉ một phút sau, El Khannouss ghi bàn thứ hai cho Leicester. Rõ ràng, quyết định thay Vardy chứng tỏ Van Nistelrooy đã đúng.

So với người tiền nhiệm Steve Cooper, Van Nistelrooy xuất hiện trong trang phục lịch lãm và chuyên nghiệp. Trong khi Cooper thường ăn mặc đơn giản, thậm chí có phần xuề xòa, Van Nistelrooy lựa chọn bộ đồ áo khoác đen, quần jeans và giày da đen. Sự xuất hiện của ông trên sân không chỉ thể hiện phong thái của một huấn luyện viên dày dặn kinh nghiệm mà còn là hình mẫu cho sự chuyên nghiệp trong môi trường Premier League.

Chỉ vài phút sau khi bắt đầu trận đấu, cái lạnh của vùng Đông Midlands khiến cựu huyền thoại "Quỷ đỏ" phải mang găng tay đen, tiếp tục tập trung vào công việc và thể hiện một hình ảnh rất khác biệt so với những HLV khác.

Chiến thắng 3-1 trước West Ham là một khởi đầu đầy hứa hẹn cho Van Nistelrooy tại Leicester. Dù còn nhiều điều cần phải cải thiện, đặc biệt là ở hàng thủ, những gì mà Leicester thể hiện dưới sự dẫn dắt của cựu tiền đạo người Hà Lan đã mang đến sự kỳ vọng lớn cho người hâm mộ.

Trận đấu này không chỉ là một chiến thắng quan trọng trong hành trình của Van Nistelrooy, mà còn là dấu hiệu cho thấy đội bóng này có thể hồi sinh dưới sự dẫn dắt của ông. Van Nistelrooy có thể chưa thể giải quyết tất cả vấn đề của Leicester chỉ trong một trận đấu, nhưng với một chiến thắng đầy thuyết phục và sự kết nối mạnh mẽ với các cầu thủ và người hâm mộ, ông bước đầu tạo dựng được niềm tin lớn từ phía những người yêu mến đội bóng.

Câu hỏi giờ đây không phải là liệu ông có thể thành công, mà là liệu Leicester sẽ có thể duy trì được sự ổn định và phát triển hơn nữa trong tương lai gần dưới tay Van Nistelrooy.

