Quỹ ngoại lại muốn thoái vốn khỏi Vinasun

Sau 2 lần bất thành, quỹ ngoại lại đăng ký thoái 2,5 triệu cổ phiếu Vinasun nhằm mục đích cơ cấu danh mục. Giao dịch dự kiến thu về 32,5 tỷ đồng tính theo thị giá hiện tại.

Quỹ ngoại Tael Two Partners Ltd mới đây đã đăng ký bán 2,5 triệu cổ phiếu VNS của CTCP Ánh Dương Việt Nam (Vinasun) với mục đích cơ cấu danh mục đầu tư. Giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 15/12/2023 đến 12/01/2024 theo phương thức thoả thuận và/hoặc khớp lệnh.

Hiện Tael Two Partners Ltd đang nắm giữ hơn 12,41 triệu cổ phiếu VNS, tương ứng tỷ lệ 18,3% vốn doanh nghiệp. Nếu hoàn tất giao dịch, quỹ ngoại này sẽ giảm sở hữu tại Vinasun xuống còn hơn 9,9 triệu cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ 14,61%.

Trên sàn chứng khoán, cổ phiếu VNS đang giao dịch quanh mốc 13.000 đồng/đơn vị. Ước tính theo thị giá này, giao dịch trên có thể giúp Tael Two Partners Ltd thu về 32,5 tỷ đồng .

Đáng chú ý, đây đã là lần đăng ký bán cổ phiếu VNS lần thứ 3 của Tael Two Partners Ltd. Hồi cuối tháng 9, quỹ đã 2 lần đăng ký bán nhưng đều bất thành vì thanh khoản thị trường thấp.

Giá cổ phiếu VNS lao dốc mạnh từ cuối tháng 7. Ảnh: DNSE.

Tael Two Partners là quỹ đầu tư thành lập tại quần đảo Cayman, thuộc công ty quản lý quỹ Tael có trụ sở tại Singapore. Bà Huỳnh Thanh Bình Minh, Thành viên HĐQT Vinasun đang là người đại diện ủy quyền vốn cổ phần của Tael Two Partners Ltd tại doanh nghiệp.

Tael Two Partners Ltd lần đầu tiên hiện diện tại Việt Nam vào năm 2013 khi mua 3 triệu cổ phiếu VNS phát hành riêng lẻ với giá 45.000 đồng/đơn vị. Kể từ đó, quỹ thường xuyên gia tăng sở hữu, đỉnh điểm lên đến 18,3%, nhưng bắt đầu có động thái thoái vốn vào cuối năm nay.

Quyết định của quỹ diễn ra trong bối cảnh cổ phiếu VNS liên tục lao dốc từ cuối tháng 7. So với mức cao nhất năm nay, cổ phiếu của doanh nghiệp taxi hàng đầu khu vực phía Nam đã giảm 40%.

Tình hình kinh doanh của Vinasun cải thiện đáng kể sau đại dịch. Tuy nhiên kể từ quý III năm ngoái đến nay, doanh thu lẫn lợi nhuận công ty đã bắt đầu đi lùi.

Quý III vừa qua, Vinasun ghi nhận doanh thu đạt 312,5 tỷ đồng , giảm hơn 11% so với cùng kỳ. Việc tiếp tục duy trì chính sách hỗ trợ lái xe và đối tác khiến lợi nhuận sau thuế của hãng thu hẹp 46% so với cùng kỳ xuống 32,8 tỷ đồng .

Lũy kế 9 tháng đầu năm, Vinasun thu về 941 tỷ đồng , tăng 23% so với cùng kỳ nhưng lợi nhuận ròng giảm hơn 3%, đạt 126 tỷ đồng do các loại chi phí tăng cao.

So với kế hoạch đề ra đầu năm, Vinasun đã hoàn thành được 70% chỉ tiêu doanh thu và 60% chỉ tiêu lợi nhuận.