'Quỷ lùn' Đào Hồng Sơn tốt nghiệp đại học

Sau khi tốt nghiệp đại học, vận động viên ju-jitsu mong muốn tiếp tục theo đuổi tấm bằng thạc sĩ và các chương trình học cao hơn.

Võ sĩ Đào Hồng Sơn tốt nghiệp Đại học Thể dục Thể thao Bắc Ninh. Ảnh: Minh Chiến.

Mới đây, võ sĩ Đào Hồng Sơn chia sẻ sau nhiều năm học tập vất vả, anh đã tốt nghiệp với tấm bằng cử nhân tại Đại học Thể dục Thể thao Bắc Ninh.

Trên trang cá nhân, đương kim vô địch thế giới hạng cân 56 kg của Việt Nam hài hước chia sẻ "văn vô đệ nhất võ vô đệ nhị, có võ thì cũng phải có văn", anh quyết tâm có tấm bằng để sau này khiến con cháu tự hào.

Ngoài ra, "quỷ lùn" Đào Hồng Sơn cho biết mục tiêu tiếp theo của anh là theo đuổi bằng thạc sĩ và những chương trình học cao hơn để có đủ kỹ năng, trình độ huấn luyện cho các thế hệ thể thao tương lai của đất nước.

Đào Hồng Sơn khoe bằng tốt nghiệp và Huân chương Lao động hạng nhì. Ảnh: FBNV.

Không chỉ nhận bằng tốt nghiệp đại học, Đào Hồng Sơn còn "flex" nhận được Huân chương Lao động hạng nhì do Chủ tịch nước trao tặng. Nam vận động viên chia sẻ Huân chương Lao động chính là điều cao quý nhất mà mọi vận động viên đều hướng tới và mong muốn đạt được.

"Quỷ lùn" Đào Hồng Sơn (sinh năm 1997) là gương mặt số một của làng ju-jitsu Việt Nam. Anh gắn với biệt danh quỷ lùn vì chiều cao khiêm tốn 1,49 m, song lại có tài năng nổi trội trong thể thao với tốc độ, sự linh hoạt và khéo léo.

Trước khi theo học tại Đại học Thể dục Thể thao Bắc Ninh, Đào Hồng Sơn từng trúng tuyển vào Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao Hà Nội ở bộ môn vật, nhưng sau đó được định hướng tập judo và cuối cùng là ju-jitsu.

Sinh ra tại làng Triều Khúc (phường Thanh Liệt, Hà Nội) - cái nôi của vật cổ truyền, Hồng Sơn làm quen với môn đấu vật khi còn rất nhỏ. Năm 11 tuổi, anh lần đầu tham dự hội vật làng và giành giải ba.

Ở đấu trường quốc tế, Hồng Sơn là chủ nhân của huy chương vàng SEA Games 31 và 32, vô địch ju-jitsu thế giới năm 2022 tại Thái Lan.

Năm 2025, anh tiếp tục đăng quang giải vô địch châu Á tại Jordan và giành chức vô địch thế giới hạng 56 kg nội dung contact HIF.

Đáng chú ý, tại Giải vô địch trẻ ju-jitsu Đông Nam Á 2025 ở Philippines, “Quỷ lùn” Hồng Sơn giành trọn 3 huy chương vàng ở các nội dung No-Gi, Fighting và Full Contact hạng 56 kg.