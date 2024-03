Quy định trang phục 9 trang trong đám cưới gia tộc giàu nhất châu Á

4. Rihanna biểu diễn trong bữa tiệc: Giọng ca "Umbrella" biểu diễn trong bữa tiệc hoành tráng. Một người hâm mộ cũng đăng tải video lên Instagram ghi lại cảnh nhiều thùng gỗ được vận chuyển ra khỏi sảnh đến của sân bay với caption: "Hành lý của Rihanna đã đến Ấn Độ". Trước đây, gia đình Ambani từng có các siêu sao biểu diễn tại các đám cưới của mình. Năm 2018, Beyoncé đã biểu diễn tại lễ cưới của Isha Ambani, khiến dư luận quốc tế chú ý. Năm 2019, trưởng nhóm Coldplay, Chris Martin và The Chainsmokers đã biểu diễn trong bữa tiệc cưới của Akash Ambani - anh trai Anant Ambani. Ảnh: The New York Times.