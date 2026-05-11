Quốc hội sẽ sửa toàn diện Luật Đất đai tại kỳ họp thứ 2

Chủ tịch Quốc hội cho biết tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI phải sửa toàn diện Luật Đất đai theo chỉ đạo của Bộ Chính trị.

Tại phiên họp thứ 2 diễn ra ngày 11/5, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về chuẩn bị bước đầu kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI.

Nêu ý kiến tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, khối lượng nội dung dự kiến trình kỳ họp thứ 2 rất lớn, gần 40 dự án luật và nghị quyết quy phạm pháp luật.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Ảnh: VTC News.

Chủ tịch Quốc hội cũng nhấn mạnh, kỳ họp này phải sửa toàn diện Luật Đất đai theo chỉ đạo của Bộ Chính trị. Việc sửa đổi Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá cũng rất quan trọng, cấp bách.

Liên quan sửa đổi Luật Đất đai, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi thông tin, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đang báo cáo xin ý kiến Chính phủ và Ủy ban cũng đang phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường chuẩn bị với tinh thần sẽ trình bổ sung vào chương trình xây dựng pháp luật và sẽ trình Quốc hội trong năm nay.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong cho biết, về sửa đổi Luật Đất đai, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã đăng ký với Chính phủ, Chính phủ cũng đã đăng ký với Quốc hội để đưa vào chương trình Kỳ họp thứ 2.

Luật sửa đổi, bổ sung Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật thì Chính phủ đã có tờ trình. Dự án Luật sửa đổi Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá, Bộ Y tế đang khẩn trương hoàn thiện các thủ tục và trong tuần này sẽ đề nghị điều chỉnh chương trình lập pháp năm 2026.

"Nghị quyết về chính sách đặc thù xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số. Bộ Công an cũng khẳng định là sẽ phải hoàn thành theo chỉ đạo của Trung ương, của Bộ Chính trị để trình kỳ họp thứ hai", ông Đặng Xuân Phong nói.

Theo ông Đặng Xuân Phong, có thêm 5 luật Chính phủ dự kiến đề nghị được bổ sung vào chương trình, gồm: Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài, Luật An toàn vệ sinh lao động, Luật về an ninh dữ liệu, Luật về định danh và xác định điện tử, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 4 lĩnh vực thuộc lĩnh vực của Bộ Nội vụ.

Như vậy dự kiến Chính phủ sẽ trình Quốc hội khoảng 93 hồ sơ, tài liệu với tinh thần sẽ quyết tâm, chủ động hơn nữa chuẩn bị từ sớm để chuẩn bị tốt cho Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI.

"Văn phòng Chính phủ sẽ tham mưu Thủ tướng Chính phủ phân công các Phó thủ tướng theo từng lĩnh vực và theo chức năng, nhiệm vụ để chỉ đạo các bộ, ngành hoàn thiện hồ sơ đảm bảo đúng quy định", Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ phát biểu.