Quốc gia nào có nhiều người Việt sinh sống nhất?

Theo thống kê từ Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài (Bộ Ngoại giao), khoảng 6 triệu người Việt đang sinh sống, học tập và làm việc tại hơn 130 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong đó, một số quốc gia trở thành nơi tập trung cộng đồng người Việt đông đảo, tạo nên những "thủ phủ" kiều bào ở nước ngoài.

Những điểm đến đông nhất

Khi nhắc đến cộng đồng người Việt ở nước ngoài, Mỹ vẫn là quốc gia được nhắc tới đầu tiên. Theo dữ liệu của Cục Điều tra Dân số Mỹ (ACS), tính đến năm 2023 có khoảng 2,34 triệu người gốc Việt sinh sống tại quốc gia này. Trong đó, hơn 1,36 triệu người sinh ra tại Việt Nam và di cư sang Mỹ.

Cộng đồng người Mỹ gốc Việt hiện là nhóm dân cư gốc Á lớn thứ tư tại Mỹ, chiếm khoảng 9% tổng số người Mỹ gốc Á. Sau nhiều thập kỷ hình thành và phát triển, cộng đồng này đã trở thành một trong những nhóm kiều dân có sức ảnh hưởng đáng kể trong đời sống kinh tế - xã hội.

California là bang có đông người gốc Việt nhất với khoảng 798.000 người, tương đương hơn một phần ba cộng đồng người Việt tại Mỹ. Tiếp theo là Texas với hơn 324.000 người, Washington khoảng 103.000 người và Florida khoảng 101.000 người.

Không chỉ ở Mỹ, cộng đồng người Việt cũng tăng nhanh tại nhiều quốc gia châu Á, đặc biệt là Nhật Bản.

Theo số liệu của Cơ quan Quản lý Xuất nhập cảnh Nhật Bản, đến cuối năm 2024 có khoảng 634.361 người Việt đang sinh sống tại nước này. Con số này đưa Việt Nam trở thành cộng đồng người nước ngoài lớn thứ hai tại Nhật Bản, chỉ đứng sau Trung Quốc.

Đáng chú ý, tốc độ tăng trưởng của cộng đồng người Việt tại Nhật Bản diễn ra rất nhanh. Năm 2007, quốc gia này chỉ có khoảng 35.000 người Việt. Sau gần hai thập kỷ, quy mô cộng đồng đã tăng hơn 18 lần.

Chỉ riêng trong năm 2024, số người Việt tại Nhật tăng thêm 69.335 người, mức tăng cao nhất trong số các cộng đồng người nước ngoài tại đây.

Một trong những lý do chính khiến Nhật Bản trở thành điểm đến hấp dẫn là nhu cầu lao động ngày càng lớn do tình trạng già hóa dân số. Theo Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản, trong hơn 2 triệu lao động nước ngoài tại nước này, có khoảng 518.000 người Việt.

Người Việt làm việc trong nhiều lĩnh vực như sản xuất, xây dựng, nông nghiệp, điều dưỡng, nhà hàng, khách sạn và công nghệ thông tin. Nhiều người sang Nhật thông qua chương trình thực tập sinh kỹ năng, với hơn 209.000 người, hoặc diện kỹ sư và chuyên gia với khoảng 84.000 người.

Bản đồ cộng đồng người Việt tại nhiều châu lục

Ngoài Mỹ và Nhật Bản, bản đồ phân bố người Việt ở nước ngoài còn ghi nhận nhiều cộng đồng lớn tại các quốc gia châu Á.

Tại Campuchia, quy mô người gốc Việt vẫn là vấn đề gây nhiều tranh luận. Tổng điều tra dân số năm 2019 của Campuchia ghi nhận 78.090 người gốc Việt, nhưng nhiều nghiên cứu độc lập cho rằng con số thực tế có thể từ 400.000 đến 1 triệu người.

Trong khi đó, Đài Loan (Trung Quốc) và Hàn Quốc cũng là điểm đến quan trọng của người Việt. Cộng đồng người Việt tại Đài Loan hiện ước tính từ 315.000 đến 470.000 người, bao gồm lao động, du học sinh và cô dâu Việt.

Tại Hàn Quốc, số người Việt được ghi nhận hơn 305.000 người vào năm 2025. Đáng chú ý, một phần lớn trong cộng đồng này là phụ nữ kết hôn với người bản địa. Theo thống kê, khoảng 40.000 phụ nữ Việt đã lập gia đình và định cư tại Hàn Quốc, góp phần hình thành nhiều gia đình đa văn hóa.

Ở khu vực Nam bán cầu, Australia là quốc gia có cộng đồng người Việt đông đảo và phát triển mạnh. Hiện có hơn 370.000 người gốc Việt sinh sống tại Australia, tập trung chủ yếu tại các thành phố lớn như Sydney và Melbourne. Sau nhiều thập kỷ định cư, cộng đồng người Việt tại Australia đã hình thành mạng lưới doanh nghiệp năng động trong các lĩnh vực thương mại, nhà hàng, xuất nhập khẩu và dịch vụ.

Tại Canada, điều tra dân số năm 2021 ghi nhận khoảng 275.530 người gốc Việt. Họ tập trung nhiều tại các đô thị lớn như Toronto, Montreal và Vancouver, những trung tâm đa văn hóa lớn của quốc gia Bắc Mỹ này.

Ở châu Âu, Đức là quốc gia có cộng đồng người Việt đông nhất với khoảng 226.000 người (tính đến năm 2024). Nhiều người Việt tại đây là thế hệ con cháu của lao động và sinh viên sang Đông Đức từ trước năm 1990.