Quảng Trị đề xuất giải pháp xử lý khẩn cấp điểm sụt trượt tại Khe Sanh

Chiều 9/12, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị đã có báo cáo gửi Thủ tướng Chính phủ về tình hình thiệt hại thiên tai năm 2025 và đề xuất giải pháp xử lý khẩn cấp điểm sụt trượt nghiêm trọng tại khu dân cư thôn 3A, xã Khe Sanh.

Trong báo cáo, tỉnh nhấn mạnh tính chất cấp bách của sự cố và kiến nghị Chính phủ xem xét hỗ trợ để triển khai công trình gia cố, bảo đảm an toàn lâu dài cho người dân và các hạ tầng trọng yếu.

Theo báo cáo, trong 2 ngày 16-17/11, đợt mưa đặc biệt lớn đã gây ra vụ sụt trượt nghiêm trọng phía sau các ngôi nhà trên tuyến đường Hùng Vương, thôn 3A, xã Khe Sanh. Hiện trường sạt lở kéo dài khoảng 170 m, mái taluy sụt sâu 15 m, rộng 30 m, diện tích ảnh hưởng trên 5.000 m2.

Phần móng của nhiều ngôi nhà cao tầng có nguy cơ tiếp tục sạt lở xuống vực sâu. Ảnh: TTXVN phát.

Khối đất bị trôi đã ăn sâu gần 1 m vào móng nhà, khiến 2 nhà hư hỏng nặng và 10 nhà bị ảnh hưởng một phần; toàn bộ 12 hộ dân buộc phải sơ tán khẩn cấp đến nơi ở an toàn.

Ngay khi xảy ra sự cố, lãnh đạo tỉnh Quảng Trị đã tổ chức ba đoàn công tác do Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh trực tiếp xuống hiện trường chỉ đạo ứng phó.

Chính quyền tỉnh và xã Khe Sanh lập tức khoanh vùng nguy hiểm, cắm biển cảnh báo và di dời người dân đến nơi an toàn. Tuy nhiên, do địa hình phức tạp, lối tiếp cận khu vực sạt lở khó khăn và tiềm ẩn mất an toàn trong quá trình thăm dò, khảo sát nên tiến độ khảo sát-thiết kế chậm hơn so với yêu cầu.

Tỉnh khẳng định để bảo đảm an toàn lâu dài, việc sửa chữa nhà ở của các hộ dân chỉ có thể triển khai sau khi hoàn thành nghiên cứu giải pháp tối ưu, an toàn để xử lý sạt lở lòng khe.

Ngày 25/11/2025, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị đã ban bố tình huống khẩn cấp về thiên tai tại khu vực sạt lở; đồng thời chỉ đạo xây dựng phương án xử lý và chuẩn bị triển khai công trình khẩn cấp.

Đến nay, 10 hộ đã được bố trí nơi ở tạm ổn định tại 2 trụ sở cũ của Liên đoàn Lao động và Phòng Tư pháp huyện Hướng Hóa; một hộ tạm trú với người thân và một hộ tự bố trí chỗ ở.

Tỉnh Quảng Trị đã hỗ trợ 5 triệu đồng/hộ cho 2 hộ thiệt hại nặng và 2 triệu đồng/hộ với 10 hộ còn lại; đồng thời huy động lực lượng hỗ trợ dọn dẹp hiện trường và vận chuyển tài sản cho người dân.

Để triển khai các bước xử lý tiếp theo, tỉnh đã tạm cấp 10 tỷ đồng từ nguồn dự phòng để khảo sát, lập phương án và đầu tư công trình chống sạt lở về lâu dài.

Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị nêu rõ đây chỉ là nguồn lực trước mắt; để xử lý triệt để, tỉnh kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét hỗ trợ kinh phí và cho phép áp dụng cơ chế đặc thù nhằm triển khai công trình theo hình thức khẩn cấp. Quảng Trị cam kết phấn đấu hoàn thành sửa chữa nhà ở cho các hộ dân trước Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, đồng thời tiếp tục hỗ trợ ổn định đời sống trong suốt quá trình khắc phục sự cố.

Theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Khe Sanh Thái Thị Nga, cả 12 hộ đều mong muốn được hỗ trợ sửa chữa nhà trên nền đất cũ, bởi đây là nơi gắn bó lâu đời, thuận lợi cho sinh hoạt, sản xuất và kinh doanh. Tuy nhiên, để bảo đảm an toàn, khu vực này bắt buộc phải được gia cố tuyến kè bằng bêtông cốt thép nhằm chống sụt trượt, tránh nguy cơ các ngôi nhà tiếp tục bị kéo theo.

Phương án di dời đến khu tái định cư mới được đánh giá tốn kém, mất thời gian, nhất là khâu giải phóng mặt bằng.