Quang Linh Vlogs: Từ thần tượng của giới trẻ đến ánh hào quang vụt tắt

Từng là người truyền cảm hứng mạnh mẽ cho giới trẻ với hàng triệu lượt theo dõi, Quang Linh Vlogs gây tiếc nuối khi vừa bị bắt tạm giam vì vụ quảng cáo ''lố'' kẹo rau củ Kera.

Phạm Quang Linh sinh năm 1998 tại Nghệ An. Năm 2016, Quang Linh sang Angola theo hình thức xuất khẩu lao động. Thời gian này Quang Linh từng làm ở xưởng đá, làm phụ hồ xây dựng…

Hình ảnh Quang Linh tại châu Phi.

Cũng tại đây, Quang Linh sáng lập kênh YouTube Quang Linh Vlogs - Cuộc sống châu Phi, ghi lại cuộc sống hàng ngày của những người lao động Việt ở Angola và người dân bản địa.

Trong nhiều clip, việc Quang Linh cùng anh em người Việt mang các giống lúa nước, rau củ… đến vùng đất châu Phi dạy người dân cách trồng trọt, nấu nướng đã trở thành biểu tượng của sự tử tế, chạm đến trái tim hàng triệu khán giả trẻ.

Không chỉ là người sáng tạo nội dung số, thời gian này, Quang Linh cũng thực hiện nhiều dự án thiện nguyện khác như xây trường học, làm nhà, khoan giếng nước sạch cho người dân bản địa.

Nhờ những đóng góp này, Quang Linh không chỉ giúp nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân Angola mà còn góp phần quảng bá hình ảnh con người Việt Nam ra quốc tế.

Với những thành tựu đạt được, Quang Linh được hiệp thương cử làm Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa X (2024-2029), đại diện cho cộng đồng kiều bào tại Angola.

Hình ảnh thần tượng của giới trẻ sụp đổ

Mất rất nhiều thời gian, công sức để xây dựng nên hình ảnh thần tượng của giới trẻ, nhưng giờ đây Quang Linh phải đối diện với án tù.

Sự việc bắt đầu từ buổi livestream đầu năm 2025 quảng cáo kẹo rau củ Kera của Công ty cổ phần tập đoàn Chị em rọt mà Quang Linh là thành viên HĐQT.

Trong buổi phát trực tiếp cùng Hằng Du Mục, Quang Linh phát ngôn "một viên kẹo tương đương một đĩa rau" gây tranh cãi và bị cho là quảng cáo sai sự thật.

Đầu tháng 3, một người tiêu dùng sở hữu hơn 590.000 người theo dõi trên TikTok cho biết đã gửi kẹo rau Kera đi kiểm định hàm lượng chất xơ.

Kết quả đề ngày 3/3 cho biết, trong 100 g sản phẩm có 0,51 g chất xơ, chỉ tương đương lượng chất xơ có trong 1/6 quả chuối. Hộp kẹo thực tế 96 g đóng gói 32 viên, như vậy một viên kẹo chỉ chứa 16 mg chất xơ.

Thông tin này lập tức gây chú ý, nhiều chuyên gia dinh dưỡng vào cuộc cho rằng thông tin mà Quang Linh chia sẻ tại buổi livestream là thông tin sai lệch.

Hoa hậu Thùy Tiên, Hằng Du Mục, Quang Linh Vlogs trong buổi quảng cáo kẹo rau củ Kera.

Ngày 6/3, sau những ồn ào trên mạng xã hội và truyền thông báo chí liên quan đến vụ việc, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) cho rằng, kẹo rau củ Kera "có dấu hiệu vi phạm quy định về quảng cáo thực phẩm, gây bức xúc dư luận" đồng thời yêu cầu địa phương vào cuộc, kiểm tra.

Chiều 13/3, Sở Y tế Đắk Lắk đã có báo cáo kết quả kiểm tra cho thấy sản phẩm không đạt hàm lượng chất xơ như công bố.

Với những phát ngôn “lố” khi quảng cáo kẹo rau Kera, Quang Linh, Hằng Du Mục bị Cục Phát thanh - Truyền hình xử phạt hành chính 70 triệu đồng/người và buộc phải cải chính thông tin.

Ngày 24/3, Sở An toàn thực phẩm TP.HCM cũng ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 2 hành vi vi phạm của Công ty cổ phần tập đoàn Chị em rọt - đơn vị công bố kẹo rau củ Kera, số tiền phạt là 125 triệu đồng. Đồng thời, Sở này cũng yêu cầu thu hồi toàn bộ sản phẩm.

Tuy nhiên, mức phạt hành chính chỉ là khởi đầu, khi cơ quan chức năng tiếp tục mở rộng điều tra và phát hiện các dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng hơn.

Kết quả, ngày 4/4, Bộ Công an cho biết, cơ quan điều tra đã khởi tố, bắt tạm giam 5 bị can liên quan đến vụ livestream quảng bá sản phẩm kẹo rau củ Kera, trong đó có Quang Linh Vlogs. Cơ quan điều tra xác định các bị can có dấu hiệu tội phạm sản xuất hàng giả là thực phẩm và lừa dối khách hàng.

Vậy là ánh hào quang đã vụt tắt, Quang Linh đã đánh mất không chỉ sự nghiệp mà còn cả niềm tin từng được hàng triệu người gửi gắm.