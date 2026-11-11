Quần vợt bình thường và quần vợt xe lăn khác nhau thế nào?

Về cơ bản, luật giống nhau hoàn toàn ngoài việc trong quần vợt xe lăn, người chơi được phép đỡ bóng đã nảy hai lần bên phần sân mình.

Nhắc đến đôi chân, chạnh lòng nhớ đến những người không may mắn bị mất chân hoặc đôi chân bị dị tật. Nhưng họ vẫn có thể chơi quần vợt trên xe lăn. Có gì khác biệt giữa quần vợt bình thường và quần vợt xe lăn (Wheelchair Tennis) ngoài chiếc xe lăn? Về cơ bản, luật giống nhau hoàn toàn ngoài việc trong quần vợt xe lăn, người chơi được phép đỡ bóng đã nảy hai lần bên phần sân mình.

Brad Parks là một chàng trai có tài trong môn trượt tuyết, thế nhưng mơ mộng trở thành vận động viên chuyên nghiệp của Parks bị nhấn chìm năm 18 tuổi vì một cú ngã không may khi trượt tuyết. Cú ngã khiến Parks bị liệt nửa người phía dưới và phải gắn với chiếc xe lăn cả đời. Anh muốn chơi một môn thể thao nào đó trên xe lăn.

Vận động viên quần vợt xe lăn tranh tài ở Paralympic. Ảnh: Olympic.

Năm 1977, Parks tình cờ gặp Jeff Minnebraker có số phận giống mình, họ nhen nhóm ý tưởng chơi quần vợt trên xe lăn. Năm 1980, Liên đoàn Quần vợt Xe lăn Mỹ được thành lập với Brad Parks là người sáng lập. Bộ đôi Parks và Minnebraker đi đánh biểu diễn khắp Mỹ để quảng bá môn này.

Từ Mỹ, môn này được đón chào tại châu Âu và năm 1983, giải quần vợt xe lăn quốc tế được tổ chức lần đầu. Năm 1988, Liên đoàn Quần vợt Xe lăn Thế giới được thành lập với Brad Parks là chủ tịch và cùng năm, môn này được đưa vào đánh biểu diễn tại Paralympic Seoul. Tại Paralympic Barcelona 1992, quần vợt xe lăn được đưa vào chương trình thi đấu chính thức.

Giờ ở cả bốn giải Grand Slam đều có tổ chức nội dung quần vợt xe lăn cho các vận động viên khuyết tật. Rồi hàng năm, có giải Wheelchair Tennis Masters dành cho 8 tay vợt nam và 8 tay vợt nữ hay nhất trong năm tham dự, được tổ chức vào cuối năm, giống như giải ATP Finals hay WTA Finals. Năm 1992, hệ thống giải đấu Wheelchair Tennis Tour ra mắt với 11 giải đấu, thì năm 2019 đã có hơn 150 giải đấu chuyên nghiệp.

Mới thấy các tay vợt ATP và WTA than trời rằng lịch thi đấu dày đặc, có bao giờ nghe các tay vợt xe lăn than khổ đâu? Quần vợt xe lăn có một kỳ quan mang tên Esther Vergeer, chúng tôi sẽ nói đến ở phần sau. Trong quần vợt, yếu tố rất quan trọng là tốc độ, vì đường bóng lao rất nhanh. Với các tay vợt khuyết tật không thể đứng trên đôi chân và phải dùng xe lăn, nhiều người nghĩ những trận đấu của họ sẽ chậm chạp và nhàm chán.