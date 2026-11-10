Quần vợt bãi biển có gì hấp dẫn khi mà các tay vợt không có điều kiện thực hiện những cú đánh đầy uy lực ở cuối sân, hay lưới quá cao làm hạn chế khả năng bắt vô-lê của họ?

Có bóng chuyền bãi biển, bóng đá bãi biển thì cũng có quần vợt bãi biển. Năm 1978, một người Italy tên Giandomenico Bellettini tổ chức cuộc chơi đầu tiên tại vùng Romagna, nằm bên bờ biển Adriatic quê nhà ông. Năm 1996, Bellettini luật hóa các quy tắc môn chơi này và hiện ông đang là Chủ tịch Liên đoàn Quần vợt Bãi biển quốc tế (IFBT), tổ chức hiện có 57 nước thành viên.

Kích thước sân và chiều cao lưới bằng sân bóng chuyền bãi biển, dụng cụ chơi là vợt ngắn và bóng giảm áp suất. Các cây vợt làm bằng chất liệu gỗ, carbon, kevlar, không có lưới, mặt đặc và khá nặng (khoảng 350-400 gram). Các vận động viên quần vợt chính thống hay sử dụng những cây vợt mặt đặc kiểu này trong các bài tập nhằm cải thiện sức mạnh cho cánh tay.

Pha bay người cứu bóng trong môn quần vợt bãi biển. Ảnh: TUI MAGIC LIFE Kalawy.

Quần vợt bãi biển có gì hấp dẫn khi mà các tay vợt không có điều kiện thực hiện những cú đánh đầy uy lực ở cuối sân, hay lưới quá cao làm hạn chế khả năng bắt vô-lê của họ? Có đấy, hấp dẫn ở những cú bay người cứu bóng ngoạn mục và những bộ đồ mát mẻ của các tay vợt nữ. Các tay vợt nữ đẹp và nóng bỏng chẳng thua các đồng nghiệp của họ ở môn bóng chuyền bãi biển.

Bóng chuyền bãi biển đòi hỏi người chơi phải có thể lực tốt, có chiều cao, ít ra cũng có kỹ năng bật nhảy. Nhưng quần vợt bãi biển không cần nhiều các khả năng đó, một gia đình vợ chồng con cái có thể vui vẻ được với nhau. Thấy môn này hấp dẫn, năm 2008, Liên đoàn Quần vợt Quốc tế (ITF) quản lý quần vợt nói chung đưa quần vợt bãi biển vào các chương trình thi đấu.