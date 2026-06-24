Quán triệt sâu sắc tư duy mới của Đảng về bảo vệ an ninh quốc gia

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu Đảng uỷ Công an Trung ương quyết liệt triển khai bảo vệ an ninh quốc gia theo đúng tư duy, nhận thức mới của Đảng.

Chiều 24/6, Đảng uỷ Công an Trung ương đã tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2026, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự, chỉ đạo hội nghị.

Đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội; đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, cùng dự và chỉ đạo hội nghị.

Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì hội nghị.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an trình bày Báo cáo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2026 trong Đảng bộ Công an Trung ương; nghe các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương lãnh đạo Bộ Công an trình bày một số báo cáo liên quan công tác bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội…

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Thủ tướng Lê Minh Hưng ghi nhận những thành tích, kết quả đạt được của Đảng bộ Công an Trung ương, Bộ Công an trong thời gian qua. Đồng thời nhấn mạnh, trong kết quả đạt được của hệ thống chính trị có đóng góp hết sức quan trọng của lực lượng CAND.

Cụ thể, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá, thời gian qua, lực lượng Công an chủ động làm tốt công tác tham mưu chiến lược cho Chính phủ về quản lý kinh tế - xã hội; đặc biệt là tham mưu cho Chính phủ trên các lĩnh vực như quản lý vĩ mô, điều hành kinh tế vĩ mô, các giải pháp về tiền tệ, tài chính, ngân sách và kiến nghị các giải pháp để tháo gỡ những nút thắt về thể chế; chủ động để nắm chắc tình hình và thực hiện tốt chức năng tham mưu, đóng góp quan trọng vào công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội; đã đổi mới tư duy chiến lược từ bảo đảm an ninh sang chủ động kiến tạo an ninh, không để bị động bất ngờ...

Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị Bộ Công an tiếp tục quan tâm công tác xây dựng pháp luật, hoàn thiện thể chế; tập trung chỉ đạo để làm có hiệu quả công tác xây dựng Đảng và đổi mới công tác giáo dục chính trị tư tưởng; tăng cường chất lượng hoạt động của lực lượng Công an các cấp, từ cơ sở; tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án 06 và xây dựng nền tảng VNeID để trở thành nền tảng số quốc gia; đẩy mạnh triển khai Trung tâm dữ liệu quốc gia số 1 và các trung tâm dữ liệu mới….

Đồng tình với đánh giá của Chủ tịch Quốc hội và Thủ tướng Chính phủ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh một số kết quả nổi bật của lực lượng CAND từ đầu năm 2026 đến nay.

Trong đó, lực lượng CAND tiếp tục khẳng định rõ nét sự tận trung với Đảng, tận hiếu với dân, gương mẫu thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV, các chủ trương chiến lược của Đảng, lan tỏa mạnh mẽ tinh thần hành động bằng các công tác rất cụ thể. Công tác tham mưu chiến lược tiếp tục có bước tiến mới…

Tội phạm về trật tự xã hội tiếp tục được kéo giảm sâu; đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật về vệ sinh an toàn thực phẩm, lừa đảo đạt nhiều kết quả tích cực. Tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt chuyển đổi số quốc gia...

Sơ kết 1 năm thực hiện mô hình mới của hệ thống chính trị cho thấy, lực lượng Công an tiếp nhận, triển khai 5 nhiệm vụ mới kết quả phục vụ nhân dân tốt hơn, hiệu quả hơn.

Về công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm, trên cơ sở đồng tình với phương hướng mà Đảng uỷ Công an Trung ương đã xác định, cũng như phát biểu của các đồng chí lãnh đạo chủ chốt, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh một số vấn đề.

Trong đó, quyết liệt triển khai bảo vệ an ninh quốc gia theo đúng tư duy, nhận thức mới của Đảng, mở rộng phạm vi bảo vệ, tăng cường năng lực, giữ vững an ninh quốc gia trong mọi tình huống. Tập trung tham mưu xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển.

Tiếp tục khẳng định rõ nét vai trò gương mẫu thực hiện Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Tập trung xây dựng lực lượng CAND Ba Nhất và thực hiện mục tiêu hiện đại đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ…

Tại hội nghị, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chúc mừng các đồng chí được Bộ Chính trị tín nhiệm chỉ định tham gia Đảng ủy Công an Trung ương nhiệm kỳ 2025 - 2030, chúc các đồng chí hoàn thành xuất sắc sứ mệnh vẻ vang, cùng tập thể Đảng ủy Công an Trung ương lãnh đạo lực lượng CAND thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VIII, tạo nền tảng thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Bộ trưởng Lương Tam Quang phát biểu tại hội nghị.

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước với các đồng chí trong Đảng uỷ Công an Trung ương.

Bộ trưởng Lương Tam Quang chúc mừng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham gia Đảng ủy Công an Trung ương nhiệm kỳ 2025 - 2030.