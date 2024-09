'Quan hệ giữa Việt Nam - Liên Hợp Quốc sẽ nâng lên một tầm cao mới'

Từ ngày 21/9, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam có chuyến công tác tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Tương lai, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc Khóa 79 và làm việc tại Hoa Kỳ.

Nhân dịp này, Chủ tịch Đại hội đồng Liên Hợp Quốc Khóa 78 Dennis Francis đã trả lời phỏng vấn của phóng viên TTXVN tại Liên Hợp Quốc về ý nghĩa chuyến công tác cũng như những đóng góp của Việt Nam đối với tổ chức đa phương lớn nhất thế giới.

- Việt Nam hiện là một thành viên trách nhiệm, tích cực và tham gia vào ngày càng nhiều công việc chung của Liên Hợp Quốc. Trên cương vị Chủ tịch Đại hội đồng Liên Hợp Quốc Khóa 78, xin ông chia sẻ đâu là những đóng góp có ý nghĩa của Việt Nam cho Liên Hợp Quốc thời gian qua và ý nghĩa chuyến công tác tại Liên Hợp Quốc lần này của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm?

Chủ tịch Đại hội đồng Liên Hợp Quốc Khóa 78 Dennis Francis: Việt Nam là một thành viên tích cực, có trách nhiệm, đã và đang không ngừng có những đóng góp ý nghĩa và rất quan trọng cho Liên Hợp Quốc.

Tôi xin lấy ví dụ lĩnh vực gìn giữ hòa bình quốc tế. Việt Nam đã gửi các nhân viên gìn giữ hòa bình tới nhiều điểm nóng trên thế giới trong đó có Nam Sudan, nơi tôi từng có dịp trực tiếp được gặp gỡ các quân nhân Việt Nam.

Việt Nam cũng có nhiều đóng góp trên cương vị thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2023-2026, thành viên Ủy ban Luật Quốc tế nhiệm kỳ 2023-2027 và Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc...

Những thành công này thể hiện cam kết mạnh mẽ của Việt Nam đối với các nguyên tắc và giá trị cơ bản trong Hiến chương Liên Hợp Quốc, luật pháp quốc tế và với chủ nghĩa đa phương nói chung. Việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự Tuần lễ Cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc năm nay là một sự kiện rất có ý nghĩa, thể hiện cam kết cao nhất về mặt chính trị vào một thời điểm quan trọng khi cộng đồng quốc tế đang quyết tâm thúc đẩy chủ nghĩa đa phương nhằm đối phó với hàng loạt thách thức toàn cầu hiện nay.

- Việt Nam ngày càng có tiếng nói quan trọng tại Liên Hợp Quốc, tham gia vào nhiều cơ chế của tổ chức đa phương lớn nhất hành tinh và gặt hái nhiều thành tựu có ý nghĩa. Ông đánh giá thế nào về đường lối "ngoại giao cây tre Việt Nam?"

Chủ tịch Đại hội đồng Liên Hợp Quốc Khóa 78 Dennis Francis: Đúng như tên gọi, "ngoại giao cây tre" là một đường lối ngoại giao mềm mại nhưng cương quyết, rất năng động, rất cởi mở, thể hiện rõ chủ trương của Việt Nam là muốn làm bạn với tất cả các quốc gia.

Tôi thật sự ấn tượng với đường lối ngoại giao này của các bạn, góp phần thúc đẩy và củng cố chủ nghĩa đa phương, cho thấy tính hợp lý và hiệu quả trong bối cảnh thế giới đang ở thời đại toàn cầu hóa. Hiện nay, nhiều quốc gia ở Nam Bán cầu bị chậm lại trong nỗ lực hoàn thành các mục tiêu phát triển bền vững.

Chắc chắn Việt Nam, với đường lối "ngoại giao cây tre," có nhiều kinh nghiệm thiết thực có thể chia sẻ với các quốc gia ở Nam Bán cầu, cả về phương diện phát triển lẫn gìn giữ hòa bình.

- Với nền tảng quan hệ tốt đẹp đó, ông đánh giá như thế nào về quan hệ giữa Việt Nam và Liên Hợp Quốc sau chuyến công tác của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, cũng như trong thời gian tới?

Chủ tịch Đại hội đồng Liên Hợp Quốc Khóa 78 Dennis Francis: Sau chuyến công tác sắp tới của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, tôi tin tưởng quan hệ giữa Liên Hợp Quốc và Việt Nam sẽ tiếp tục được củng cố và tăng cường.

Trọng tâm của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc Khóa 79 là tập trung vào việc thúc đẩy phẩm giá và quyền con người, nâng cao các giá trị về y tế, giáo dục, củng cố hòa bình và phát triển bền vững. Đây cũng chính là những cam kết mạnh mẽ của Việt Nam.

Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Liên Hợp Quốc và tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Tương lai cho thấy cam kết ở cấp cao nhất của Việt Nam và chắc chắn sẽ góp phần nâng quan hệ giữa Việt Nam với Liên Hợp Quốc lên một tầm cao mới.

Hội nghị Thượng đỉnh Tương lai cũng là một sự kiện đặc biệt, một hội nghị vì tương lai của thế giới, là cơ hội để các nhà lãnh đạo quốc tế thúc đẩy đoàn kết, thúc đẩy chủ nghĩa đa phương nhằm hiện thực hóa các mục tiêu của Liên Hợp Quốc. Tôi tin rằng chuyến thăm của lãnh đạo Việt Nam là dịp để Việt Nam tái khẳng định một cách mạnh mẽ các cam kết của mình./.

- Xin trân trọng cảm ơn ông!

