Quân đội có 38 khối diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh

Bộ Tổng Tham mưu QĐND Việt Nam làm việc với các cơ quan, đơn vị về đề án tổ chức lực lượng Quân đội, dân quân tự vệ tham gia diễu binh, diễu hành trong Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa XHCN Việt Nam.

Bộ Tổng Tham mưu đã chỉ đạo Cục Quân huấn - Nhà trường dự thảo chỉ thị tổ chức và huấn luyện lực lượng Quân đội, dân quân tự vệ tham gia diễu binh, diễu hành trong lễ kỷ niệm (A80) trên cơ sở giữ nguyên các lực lượng, các khối đã tham gia diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày thống nhất đất nước; xây dựng các khối A80 gồm 11 khối đứng, 27 khối đi.

Cục Quân huấn - Nhà trường đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức khảo sát, xác định các địa điểm ăn, ở cho các lực lượng theo hướng thuận tiện trong huấn luyện tập trung, hợp luyện cụm.

Các đơn vị được giao nhiệm vụ bổ sung quân số tham gia diễu binh A80 đã chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức kiểm tra, lựa chọn cán bộ, chiến sĩ có đủ tiêu chuẩn quy định, tổ chức luyện tập sẵn sàng bổ sung cho các khối.

Tại hội nghị, các đại biểu thảo luận, thống nhất về các nội dung: Tổ chức lực lượng diễu binh, diễu hành, trang phục, trang bị, các khối; địa điểm tập kết, tuyến đường diễu binh, diễu hành; bố trí vị trí huấn luyện của các khối tại các cụm; các phương án diễu binh, diễu hành…

Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật được giao kiểm tra toàn diện nơi ăn, nghỉ cho bộ đội trong quá trình huấn luyện, có vấn đề phát sinh phải kịp thời báo cáo thủ trưởng Bộ Tổng Tham mưu, Bộ Quốc phòng chỉ đạo giải quyết.

Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng kịp thời đề xuất, sản xuất vật tư, trang bị kỹ thuật, phương tiện bảo đảm phục vụ tốt cho nhiệm vụ diễu binh, diễu hành. Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội khảo sát các tuyến đường hành quân, địa điểm tập kết sau diễu binh, diễu hành bảo đảm hợp lý, thuận tiện...

Thời gian luyện tập diễu binh, diễu hành diễn ra những tháng nắng nóng nhất của mùa hè (từ tháng 6 đến tháng 9) nên các cơ quan, đơn vị cần chú trọng xây dựng kế hoạch luyện tập linh hoạt, khoa học để đạt hiệu quả và bảo đảm tốt về sức khỏe cho bộ đội.

Hồi đầu tháng 5, Trung tâm Huấn luyện bồi dưỡng nghiệp vụ và giáo dục nghề nghiệp số 1, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động (Bộ Công an) đã tổ chức tiếp nhận học viên các trường Công an nhân dân tham gia luyện tập diễu binh, diễu hành A80.

Theo đó, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động tiếp nhận 23 khối, khoảng 6 nghìn học viên từ các trường, học viện Công an nhân dân.

