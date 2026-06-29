Quán cơm bình dân ê hề hải sản, ngày bán 100 suất ở chợ Cát Bà

Những suất cơm bình dân toàn hải sản tươi giá từ vài chục nghìn đồng ở chợ Cát Bà (Hải Phòng) khiến nhiều người bất ngờ.

Quán cơm bình dân bày hải sản ê hề ở chợ Cát Bà Những khay hải sản tại một quán cơm bình dân ở Cát Bà gây chú ý trên mạng xã hội nhờ đầy đặn, tươi rói, phù hợp với nhu cầu nhiều thực khách.

Mới đây, clip ghi lại quán đề biển cơm bình dân với các khay đồ ăn đầy ắp hải sản như mực, tôm, cua, ghẹ... tại trung tâm chợ Cát Bà khiến nhiều người trầm trồ. Chia sẻ với Tri thức - Znews, chị Nguyễn Thủy Phượng, chủ quán, cho biết quán đã hoạt động khoảng 8-9 năm.

"Quán bán theo mô hình cơm bình dân. Suất cơm từ 50.000 đồng, còn cơm hải sản có các mức 70.000-150.000 đồng tùy khách gọi món và số lượng hải sản trong suất cơm", chị Phượng nói.

Theo bà chủ, trung bình mỗi ngày quán bán khoảng trên dưới 100 suất cơm. Tại khu vực trung tâm chợ Cát Bà, mô hình cơm bình dân phục vụ khách du lịch khá phổ biến, hiện có khoảng 5-6 nhà hàng kinh doanh theo hình thức tương tự.

Quán cơm bình dân ở chợ Cát Bà.

Ngoài các món hải sản, quán cũng phục vụ nhiều món từ thịt để đáp ứng nhu cầu đa dạng của thực khách.

"Khách đến quán chủ yếu là khách du lịch. Có người đi một mình, có gia đình hoặc đoàn đông người nên quán sẽ làm suất ăn theo đúng nhu cầu của từng nhóm khách", chị Phượng chia sẻ.

Từng ghé quán trong chuyến du lịch Cát Bà, chị Đặng Thúy (Hà Nội) cho biết gia đình 5 người khá bất ngờ với chất lượng và giá cả các món ăn.

"So với những quán hải sản mình từng ăn thì đồ ở đây tươi, ngon mà giá hợp lý. Một đĩa mực hoặc một đĩa tôm, hàu có giá khoảng 200.000 đồng nhưng rất đầy đặn, cả nhà ăn no", chị Thúy nói.

Theo nữ du khách, nếu đi một mình, thực khách vẫn có thể gọi suất cơm hải sản với lượng vừa đủ.

"Mỗi suất có thể gồm 1-2 con mực, vài miếng chả, 1-2 con tôm giá chỉ khoảng 45.000-50.000 đồng nên khá phù hợp với những người muốn ăn hải sản nhưng không đi theo nhóm đông", chị Thúy chia sẻ.