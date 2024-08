Quán bar, vũ trường biến tướng ở TP.HCM

Tình trạng sử dụng trái phép chất ma túy, khí cười (N2O), shisha không công bố thành phần hoạt chất và một số loại chất hướng thần khác trong các cơ sở kinh doanh như quán bar, vũ trường, karaoke diễn biến phức tạp.

Mặc dù biết những loại chất này gây tổn hại đến sức khỏe của người sử dụng do tác động tiêu cực trực tiếp đến hệ thần kinh, tim mạch, gây mất an ninh, trật tự, nhiều chủ cơ sở vì lợi nhuận vẫn làm ngơ để cho nhân viên bán cho khách sử dụng. Đặc biệt, có nhiều chủ khách sạn, nơi tụ tập bạn bè còn kiêm luôn việc cung cấp ma túy và khí cười cho khách để thu lợi bất chính.

Lực lượng Công an đột kích quán bar Phương Lâm.

Nhiều tụ điểm ma túy, khí cười hoạt động trá hình

Sau thời gian thực hiện các biện pháp rà soát nắm tình hình địa bàn, đêm 5/8/2024, các đơn vị nghiệp vụ của Công an TP.HCM phối hợp với Công an quận 7 chia thành nhiều tổ công tác bất ngờ kiểm tra nhiều địa điểm kinh doanh có điều kiện trên địa bàn có dấu hiệu hoạt động ma túy, kinh doanh shisha, bóng cười.

Tại khách sạn Phi Long nằm trên đường Trần Xuân Soạn, phường Tân Hưng, quận 7, các đơn vị phối hợp phát hiện chủ cơ sở không tổ chức thông báo lưu trú đối với 3 khách. Tại thời điểm kiểm tra, bắt quả tang P.C.T., L.B.N., L.N.B.K. cùng sinh năm 2000 (bạn bè học cùng trường đại học) tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; ngoài ra sau khi thử test nhanh đối với những khách không được đăng ký lưu trú, xác định có 2 đối tượng gồm Huỳnh Trung Kiệt (SN 2005) và Lê Ngọc Vạn (SN 1993, cùng quê An Giang) có kết quả dương tính với ma túy tổng hợp.

Các đối tượng trên đã được bàn giao cho Công an phường Tân Hưng để tiến hành lập hồ sơ, xử lý người sử dụng trái phép chất ma túy theo quy định và tập trung truy xét nguồn cung cấp ma túy; lập hồ sơ xử lý nghiêm đối với khách sạn Phi Long về hành vi không thông báo lưu trú theo quy định.

Cùng thời điểm trên, 2 tổ công tác khác tiến hành kiểm tra hộ kinh doanh Homie nằm trên đường Lê Văn Thiêm, phường Tân Phong, quận 7 do Trần Quốc Thới (SN 1999 tại tỉnh Cà Mau và Huỳnh Hà Nguyên (SN 1999, ngụ quận 7) quản lý. Tại thời điểm kiểm tra, phát hiện cả hai địa điểm này đều kinh doanh trái phép khí cười (N2O) để phục vụ khách nếu có yêu cầu.

Trong quá trình kiểm tra, các đơn vị phối hợp đã thu giữ 8 bình khí cười (loại 47,5 kg), hàng chục kg bóng bay (dùng để bơm khí cười), hàng trăm sản phẩm quần áo và một số loại hàng hóa khác, nhưng các chủ cơ sở không xuất trình được hóa đơn, chứng từ liên quan. Ngoài vi phạm về không đăng ký lưu trú cho khách để những người này sử dụng ma túy, khí cười, tất cả cơ sở bị kiểm tra đều vi phạm về an toàn cháy nổ, an toàn lao động, không ký hợp đồng khi sử dụng người lao động…

Bóng chứa khí cười bị vứt xuống gầm bàn cơ sở kinh doanh dịch vụ nhạy cảm khi bị kiểm tra.

Trước đó, rạng sáng 26 và 27/1/2024, Công an TP Thủ Đức tiến hành kiểm tra 4 beer club gồm: Công ty TNHH thương mại dịch vụ Appeal; hộ kinh doanh 7 Thảo Điền; Công ty TNHH EM F&B; và Công ty TNHH Màu xanh Chàm (phường Thảo Điền, TP Thủ Đức), mỗi quán có hơn 100 thực khách đang sử dụng các loại hình dịch vụ. Cơ quan Công an cũng đã tiến hành phân loại đối tượng để tiến hành thử test nhanh và phát hiện có 5 đối tượng dương tính với chất ma túy.

Điểm chung là cả 4 beer club trên đều vi phạm các quy định về thời gian hoạt động, vi phạm an toàn phòng cháy chữa cháy; lưu giữ hàng chục bình kim loại chứa khí cười (N2O) và nhiều bóng cao su trong đó có bóng đã được bơm căng, 72 hộp nhựa nghi vấn chứa nguyên liệu pha chế shisha, nhưng chủ các cửa hàng đều không xuất trình được các loại giấy tờ liên quan và không đăng ký thành phần hoạt chất trộn trong shisha.

Cần sự phối hợp giữa các cơ quan chức năng

Trao đổi với chúng tôi, một cán bộ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP.HCM cho biết qua nắm tình hình, thu thập thông tin, tài liệu và thực tế kiểm tra các cơ sở kinh doanh loại hình dịch vụ nhạy cảm trên địa bàn thành phố cho thấy nhiều quán bar, vũ trường, karaoke, beer club sau khi bị xử phạt về nhiều lỗi vi phạm đã tìm cách đối phó, thay đổi tên doanh nghiệp và người đại diện pháp luật để tiếp tục hoạt động. Ví dụ như trường hợp quán bar Ferso trên đường Võ Văn Tần, phường Võ Thị Sáu, quận 3; quán bar Dubai 9 ở số 497 Nguyễn Văn Khối, phường 8, quận Gò Vấp, bar Oslo trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, quận 1…

Những chiêu trò, thủ đoạn này đã gây khó khăn rất nhiều cho cơ quan chức năng trong công tác xử lý, bởi theo quy định của pháp luật, thì một cơ sở do một người đứng tên nếu đã bị xử lý vi phạm hành chính thì lần kiểm tra sau nếu phát hiện sai phạm có thể bị đề nghị rút giấy phép, thậm chí xử lý trách nhiệm hình sự nếu có chứng cứ bao che nhân viên bán ma túy. Vì thế, họ liên tục đổi tên người đại diện pháp luật để né việc rút giấy phép hoặc xử lý hình sự.

Công an Quận 7 thu giữ những bình khí cười.

Để tăng cường công tác kiểm tra, xử lý đối với các cơ sở kinh doanh loại hình dịch vụ nhạy cảm như quán bar, vũ trường, karaoke, beer club, UBND TP.HCM vừa có văn bản chỉ đạo Công an thành phố về việc tăng cường công tác quản lý ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự.

Nội dung văn bản chỉ rõ, hiện nay, thành phố vẫn còn một số doanh nghiệp, hộ kinh doanh các ngành, nghề trên nhưng không đáp ứng đủ điều kiện theo quy định của pháp luật, đặc biệt là số cơ sở kinh doanh có hành vi biến tướng, lách luật, núp bóng, tiềm ẩn phức tạp về an ninh trật tự và vi phạm pháp luật. Các nhà hàng, dịch vụ ăn uống đã biến tướng, lách luật để thành dịch vụ kinh doanh quán rượu, bia, quầy bar, hát cho nhau nghe, có phòng riêng phục vụ đồ uống có cồn, bố trí thiết bị âm thanh, ánh sáng, chọn bài…

Ngoài ra, loại hình kinh doanh nhà hàng, pub, club, lounge với quy mô, tổ chức hoạt động như vũ trường, quán bar, sử dụng nhạc mạnh, có tiếp viên múa phụ họa mang tính khiêu dâm, kích dục, kinh doanh khí cười, hoạt động quá thời gian quy định. Cùng với đó là tình trạng sử dụng căn hộ chung cư, nhà cho thuê cải tạo thành phòng cách âm, trang trí đèn, nhạc để sử dụng trái phép chất ma túy.

Giới trẻ uống rượu mạnh, hút shisha trong quán bar.

UBND TP.HCM cũng lưu ý không được để xảy ra tình trạng như trường hợp quán bar Phương Lâm ở số 44 đường Gò Dầu, quận Tân Phú do Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công an phối hợp với Công an TP.HCM và một số địa phương lân cận tiến hành kiểm tra xứ lý. Thời điểm đó, kiểm tra 212 người (trong đó có 150 khách ngồi tại 33 bàn), số còn lại là nhân viên quản lý và nhân viên phục vụ đã phát hiện 25 bàn có ma túy và các đồ vật, dụng cụ để sử dụng trái phép chất ma túy, thu giữ 24 mẫu chất ma túy do các đối tượng sử dụng chưa hết và tiêu hủy xuống nền nhà, nhét trong các kẽ bàn, ghế, thu giữ 435 gram ma túy tổng hợp.

Ngoài ra sau khi kiểm tra, còn phát hiện 79 trường hợp dương tính với ma túy, 27 người có tiền án, tiền sự, 1 đối tượng bị truy nã. Lực lượng chức năng cũng đã bắt giữ 23 người về hành vi mua bán, tổ chức sử dụng và chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy.

UBND TP.HCM cũng nhấn mạnh sau khi làm rõ, quán bar Phương Lâm đã 5 lần đăng ký thay đổi ngành nghề kinh doanh. Cơ sở này cũng bị các lực lượng chức năng của TP.HCM kiểm tra và xử phạt hành chính 19 lần, nhưng lại không phát hiện ra những vi phạm về ma túy thì cần phải kiểm điểm lại.

Ma túy bị thu giữ khi Cảnh sát đột kích quán bar Phương Lâm.

Trước thực trạng này, UBND TP.HCM yêu cầu Công an thành phố chủ trì, phối hợp các sở, ngành, địa phương tổng rà soát, thu thập thông tin thống kê, lên danh sách chi tiết các doanh nghiệp, cơ sở, tổ chức, cá nhân có hoạt động, hành vi biến tướng, lách luật, núp bóng ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự để vi phạm pháp luật về ma túy phục vụ công tác quản lý, theo dõi, giám sát.

Các lực lượng cần kiểm tra định kỳ, tăng cường kiểm tra đột xuất và kiên quyết xử lý vi phạm của các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự, đặc biệt là cơ sở thường xuyên thay tên đổi chủ để lách luật, tiếp tục vi phạm pháp luật về ma túy.