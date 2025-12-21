Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
'Quái xế' tông thẳng vào Tổ công tác 911 khiến một CSGT gãy chân

  • Chủ nhật, 21/12/2025 20:36 (GMT+7)
  • 34 phút trước

Khi Tổ công tác 911 ra hiệu lệnh dừng xe, Phan Sỹ Thông không chấp hành, điều khiển mô tô tông thẳng vào tổ công tác khiến một CSGT bị gãy chân.

Chiều 21/12, Thượng tá Trần Minh Nguyên - Phó giám đốc Công an TP Đà Nẵng đến Bệnh viện Đà Nẵng thăm hỏi, động viên anh Nguyễn Văn Tuấn - cán bộ Trạm CSGT Thăng Bình, Phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng, cán bộ bị thương trong quá trình làm nhiệm vụ.

tong vao canh sat anh 1

Lãnh đạo Công an Đà Nẵng thăm hỏi, động viên anh Tuấn. Ảnh: C.A

Ngoài việc ân cần thăm hỏi tình hình sức khỏe, động viên anh Tuấn, Thượng tá Trần Minh Nguyên đề nghị đội ngũ y, bác sĩ Bệnh viện Đà Nẵng quan tâm, tập trung chăm sóc, điều trị tích cực cho cán bộ này. Ông Nguyên chỉ đạo Phòng CSGT bố trí cán bộ, chiến sĩ túc trực, phối hợp chăm sóc, hỗ trợ đồng đội trong thời gian điều trị.

Trước đó, vào khoảng 22h ngày 20/12, trong quá trình tuần tra kiểm soát trên tuyến đường 33, khối phố Thanh Quýt 2, phường An Thắng, Tổ C7 - 911 phát hiện một số thanh thiếu niên lái mô tô lạng lách, đánh võng, gây mất trật tự, an toàn giao thông.

Khi có hiệu lệnh dừng xe, Phan Sỹ Thông (18 tuổi, trú phường An Thắng) không chấp hành, lái mô tô tông thẳng vào tổ công tác khiến anh Nguyễn Văn Tuấn bị đa chấn thương, gãy chân.

Phan Sỹ Thông bị khống chế, bắt giữ, hiện được điều trị tại bệnh viện; phương tiện vi phạm đã bị tạm giữ.

Cách đây không lâu, tại Hà Nội xảy ra vụ một Đại úy CSGT bị nngời vi phạm giao thông đẩy vào đầu xe tải. Cụ thể, ngày 11/12, Đại uý Nguyễn Duy Điệp, Đội CSGT đường bộ số 8, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội cùng tổ công tác làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát tại địa bàn đường tỉnh 429, xã Phượng Dực.

Khoảng 13h35 cùng ngày, tổ công tác phát hiện Đặng Từ Thịnh (SN 1977, trú xã Phượng Dực, TP Hà Nội) không đội mũ bảo hiểm, biển số xe có dấu hiệu nghi vấn nên dừng xe và yêu cầu về chốt làm việc.

Trong khi Đại uý Nguyễn Duy Điệp dắt xe của tài xế vi phạm, Đặng Từ Thịnh vòng sau người anh Điệp giữ chặt cả người cả xe, đẩy vào đầu ô tô tải đang đi ngược chiều. Rất may, tài xế xe tải phanh gấp nên tai nạn nghiêm trọng không xảy ra.

Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Đặng Từ Thịnh để điều tra về tội Giết người.

CSGT bị tông gãy chân khi ra hiệu lệnh dừng xe

Một thiếu niên điều khiển xe máy quá tốc độ trên Quốc lộ 1A đã tông thẳng vào trung tá CSGT đang làm nhiệm vụ, khiến người này văng ra đường gãy chân phải nhập viện cấp cứu.

11:33 12/8/2025

Điều khiển ôtô chở quá tải trọng 225% bỏ chạy, tông xe CSGT

Khi thấy CSGT ra hiệu lệnh dừng xe, nam tài xế không chấp hành mà tiếp tục bỏ chạy. Thậm chí, người này còn điều khiển ôtô tải tông vào xe CSGT.

06:05 29/3/2025

Tài xế tông vào chân CSGT, nồng độ cồn kịch khung ở TP.HCM

Bị CSGT dừng xe kiểm tra nồng độ cồn, người đàn ông đi xe máy loạng choạng, tông vào chân CSGT rồi ngã nhào xuống đường.

11:36 18/3/2025

https://vtcnews.vn/quai-xe-lai-mo-to-tong-thang-vao-to-cong-tac-911-khien-mot-csgt-gay-chan-ar994277.html

Thanh Ba/VTCNews

tông vào cảnh sát quái xế lái môtô tổ công tác 911

    Quoc hoi phai kip thoi quyet sach nhung van de quan trong hinh anh

    Quốc hội phải kịp thời quyết sách những vấn đề quan trọng

    11 phút trước 20:59 21/12/2025

    0

    "Tinh thần là trong năm 2026 và trong nhiệm kỳ 2026 - 2031, Quốc hội chúng ta phải kịp thời quyết sách những vấn đề quan trọng ngay khi Trung ương, Bộ Chính trị có quyết định các chủ trương, chính sách để bảo đảm thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số", Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh.

    Phat hien thi the cu ba duoi song Ca Ty hinh anh

    Phát hiện thi thể cụ bà dưới sông Cà Ty

    2 giờ trước 18:55 21/12/2025

    0

    Sáng 21/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp với các đơn vị liên quan khám nghiệm hiện trường và tiến hành các thủ tục điều tra vụ phát hiện thi thể cụ bà nằm ven bờ sông Cà Ty (khu vực Bình Thuận cũ).

    Chay lon tai tru so buu dien o Ninh Binh hinh anh

    Cháy lớn tại trụ sở bưu điện ở Ninh Bình

    2 giờ trước 18:50 21/12/2025

    0

    Khoảng 12h15 trưa nay, tại trụ sở Bưu điện tỉnh Hà Nam cũ (nay thuộc phường Phủ Lý, tỉnh Ninh Bình) đã xảy ra một vụ hỏa hoạn lớn, khói lửa bốc cao bao trùm khu vực trung tâm thành phố.

