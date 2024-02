Quai bị là bệnh gì?

Quai bị có thể gây biến chứng viêm buồng trứng ở phụ nữ và viêm tinh hoàn ở nam giới, gia tăng nguy cơ vô sinh.

Viêm tuyến mang tai xảy với hơn 70% trường hợp quai bị và gây sưng đau tuyến nước bọt. Ảnh: Shutterstock.

Quai bị là bệnh truyền nhiễm do virus paramyxo gây ra. Bệnh bắt đầu với các triệu chứng nhẹ như nhức đầu, sốt và mệt mỏi. Nhưng sau đó, các triệu chứng sẽ nghiêm trọng hơn khiến má và quai hàm sưng tấy lên, vết sưng có thể mềm và đau, theo Very Well Health.

Ai dễ mắc quai bị?

Bệnh quai bị thường xảy ra với trẻ em từ 2 đến 12 tuổi chưa được tiêm phòng vaccine quai bị. Tuy nhiên, thanh thiếu niên và người lớn vẫn có thể mắc bệnh quai bị nếu khả năng miễn dịch của vaccine bị suy giảm.

Ngoài ra, một số yếu tố làm tăng nguy cơ mắc bệnh quai bị như: tiếp xúc, sinh hoạt hoặc dùng chung đồ vật với người bệnh.

Các triệu chứng của quai bị thường nhẹ và một vài trường hợp không có triệu chứng rõ ràng. Thời gian ủ bệnh tính từ lúc nhiễm virus tới khi hát bệnh dao động từ 7 đến 25 ngày.

Nguyên nhân gây bệnh quai bị

Virus quai bị lây lan từ người sang người thông qua tiếp xúc trực tiếp với nước bọt bị nhiễm bệnh hoặc dịch tiết hô hấp từ mũi, miệng hoặc cổ họng của người bị nhiễm bệnh như:

Hắt hơi, ho hoặc nói chuyện

Dùng chung đồ vật có chứa dịch tiết của người nhiễm bệnh như cốc và đồ dùng cá nhân

Chơi thể thao, khiêu vũ, hôn hoặc tham gia các hoạt động có tiếp xúc với người khác

Các triệu chứng quai bị nhẹ có thể bao gồm: Sốt, đau đầu, đau cơ, mệt mỏi, ăn không ngon...

Một triệu chứng đặc trưng nhất của quai bị được gọi là viêm tuyến mang tai gây sưng đau ở một hoặc cả hai mang tai. Dấu hiệu này sẽ khiến má bạn phồng lên và quai hàm sưng lên.

Các biến chứng

Mặc dù khá lành tính, nếu không được theo dõi và điều trị đúng cách, quai bị có thể tiến triển nặng và dẫn đến những biến chứng nguy hiểm đến các cơ quan khác như: Não, tuyến tụy, tinh hoàn hoặc buồng trứng.

Bệnh có thể phát triển bất kỳ triệu chứng nghiêm trọng như: sốt cao, cổ cứng, đau đầu dai dẳng, đau bụng, nôn mửa và co giật... Những biến chứng này phần lớn xảy ra ở thanh thiếu niên và người lớn.

Cách phòng ngừa bệnh quai bị

Cách hiệu quả, tiết kiệm và an toàn nhất để phòng bệnh quai bị là tiêm vaccine đầy đủ. Trẻ bắt đầu từ 12 tháng tuổi trở lên có thể tiêm phòng bệnh quai bị, để cơ thể miễn dịch với bệnh quai bị trong một thời gian dài hoặc có thể suốt đời.

Những người đã tiếp xúc với bệnh nhân bị quai bị mà chưa tiêm phòng bệnh, nên tiêm vaccine ngay để có thể bảo vệ bản thân tránh nhiễm bệnh.