Quả đồi ở Lâm Đồng xuất hiện vết nứt dài hơn 100 m

Sau mưa lớn nhiều này, quả đồi rộng nhiều héc-ta ở xã D'ran, tỉnh Lâm Đồng xuất hiện một vết lún nứt lớn kéo dài hơn 100 m, rộng 20 cm và sụt sâu hơn 1 m.

Chiều 23/11, lãnh đạo UBND xã D'ran (tỉnh Lâm Đồng) cho biết: Trên địa bàn vừa xuất hiện một vết nứt lớn trên sườn đồi cà phê, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở đe dọa trực tiếp các hộ dân phía dưới.

Vết nứt dài hơn 100 m trên đồi ở xã D'ran.

Theo UBND xã D'ran, vết nứt được người dân phát hiện gần trưa cùng ngày tại thôn Đường Mới. Ghi nhận ban đầu, quả đồi rộng hàng héc-ta xuất hiện đường nứt kéo dài hơn 100 m, rộng khoảng 20 cm và sụt sâu hơn 1 m. Khu vực xung quanh đã ngấm nước nhiều ngày, nguy cơ sạt lở rất cao, ảnh hưởng đến 6 hộ dân với 20 nhân khẩu.

Ngay khi nhận tin báo, lực lượng chức năng xã D’ran phối hợp Sở Chỉ huy phía trước 3 - Bộ CHQS tỉnh Lâm Đồng nhanh chóng tổ chức di dời người dân và tài sản đến nơi an toàn; đồng thời lập rào chắn, cắm biển cảnh báo và túc trực 24/24 để ngăn người dân vào khu vực nguy hiểm. Hiện cơ quan chuyên môn đang đánh giá hiện trạng để đưa ra phương án xử lý.Mute

Các lực lượng chức năng khẩn trương di dời người dân cùng tài sản phía dưới đồi.

Những ngày qua, mưa lớn kéo dài khiến nhiều khu vực ở Lâm Đồng xảy ra sạt lở và ngập úng cục bộ. Riêng tạixã D’ran, đêm 19/11, việc Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi xả điều tiết nước với lưu lượng lớn đã làm toàn bộ khu dân cư và vùng sản xuất dọc hạ lưu sông Đa Nhim ngập nước.

Qua thống kê sơ bộ, xã D'ran chịu thiệt hại nặng nề nhất với hơn 100 căn nhà bị ngập, khoảng 300 ha cây trồng (chủ yếu là rau màu) cùng nhiều tài sản bị hư hỏng và cuốn trôi.

