PV GAS kỷ niệm 36 năm: Tiếp lửa khát vọng, vững bước tương lai

Ngày 18/9, Lễ kỷ niệm 36 năm ngày thành lập Tổng công ty Khí Việt Nam - PV GAS (20/9/1990-20/9/2026) đã được tổ chức trang trọng.

Sự kiện không chỉ nhìn lại chặng đường hơn ba thập kỷ đóng vai trò đơn vị chủ lực của Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam), mà còn là dịp vinh danh các tập thể xuất sắc tại Đại hội Thể thao PV GAS năm 2026.

Tiết mục văn nghệ mở màn chương trình Lễ kỷ niệm 36 năm ngày thành lập PV GAS.

Hành trình của PV GAS khởi đầu từ ngày 20/9/1990 với quyết định mang tầm nhìn chiến lược của ngành dầu khí là thành lập công ty khí đốt nhằm thu gom nguồn khí đồng hành mỏ Bạch Hổ, chấm dứt tình trạng đốt bỏ lãng phí tài nguyên quốc gia.

Từ dòng khí đầu tiên vào bờ năm 1995, PV GAS đã từng bước định hình và hoàn thiện hạ tầng công nghiệp khí hiện đại xuyên suốt chiều dài đất nước, với các mốc son tiêu biểu như nhà máy xử lý khí Dinh Cố, hệ thống đường ống Nam Côn Sơn, PM3 - Cà Mau, Hàm Rồng - Thái Bình, cụm kho chứa LPG lạnh Thị Vải, nhà máy xử lý khí Cà Mau và kho cảng LNG Thị Vải 1 triệu tấn.

Tính đến nay, PV GAS đã cung ứng trên 190 tỷ m3 khí khô, gần 34 triệu tấn LPG cùng LNG và gần 2,4 triệu tấn condensate (xăng nhẹ). Về mặt kinh tế, PV GAS đóng góp hơn 1,5 triệu tỷ đồng doanh thu, gần 257.000 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế và nộp ngân sách Nhà nước hơn 120.000 tỷ đồng .

Hiện tại, nguồn nguyên nhiên liệu của PV GAS bảo đảm sản xuất khoảng 8% sản lượng điện quốc gia, đáp ứng 70% nhu cầu phân đạm và chi phối khoảng 70% thị phần LPG nội địa, giữ vững tỷ trọng đóng góp 18% doanh thu và 25% lợi nhuận toàn tập đoàn.

Tại buổi lễ, ông Bùi Minh Tiến, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT PV GAS nhấn mạnh vai trò của mỗi người PV GAS, từ lực lượng vận hành tại các công trình, nhà máy, kho cảng đến đội ngũ kỹ thuật, kinh doanh, quản trị, tài chính, đầu tư, nhân sự và dịch vụ. Chính tinh thần đoàn kết, kỷ luật, trách nhiệm, chuyên nghiệp và khát vọng vươn lên của các thế hệ đã tạo nên thương hiệu PV GAS hôm nay.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT PV GAS Bùi Minh Tiến phát biểu khai mạc tại buổi lễ.

Ông Bùi Minh Tiến khẳng định PV GAS cần chủ động đổi mới để phát triển, gắn tăng trưởng với hiệu quả, mở rộng quy mô với năng lực cạnh tranh, đầu tư với giá trị thực chất và hội nhập với năng lực tự chủ. Đổi mới cần trở thành tư duy và hành động thường xuyên của mỗi đơn vị, cán bộ và người lao động PV GAS.

Để hiện thực hóa các mục tiêu phát triển của PV GAS trong thời gian tới, ông định hướng 4 trọng tâm cốt lõi, gồm tiếp tục hoàn thiện chuỗi giá trị năng lượng khí từ thượng nguồn - trung nguồn đến hạ nguồn; tập trung đầu tư hạ tầng khí và LNG theo mô hình các trung tâm năng lượng sinh thái tích hợp (LNG Hubs); đẩy mạnh kinh doanh quốc tế với mục tiêu chiếm tối thiểu 30% doanh thu; và tiên phong phát triển các nguồn năng lượng xanh như hydrogen, amoniac xanh, nhiệt lạnh, khí công nghiệp, nguyên liệu cho hóa dầu...

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Bùi Minh Tiến; Tổng giám đốc Dương Trí Hội và Chủ tịch Công đoàn Trần Xuân Thành thực hiện nghi thức chúc mừng kỷ niệm 36 năm thành lập PV GAS.

Khép lại 36 năm hình thành và phát triển, PV GAS bước vào hành trình mới bằng sự đoàn kết, trí tuệ tập thể và cam kết đổi mới mạnh mẽ phương thức quản trị. Toàn thể cán bộ công nhân viên, người lao động tổng công ty tiếp tục chung sức đồng lòng, mở rộng không gian phát triển, giữ vững vị trí doanh nghiệp số một trong ngành công nghiệp khí, tiếp tục là đơn vị chủ lực của Petrovietnam và vững bước vươn tầm khu vực.