Puka sau 3 năm kết hôn với Gin Tuấn Kiệt

Gin Tuấn Kiệt chia sẻ loạt ảnh kỷ niệm 3 năm kết hôn với Puka. Sự xuất hiện của con gái Anya trong bộ ảnh nhận được nhiều sự quan tâm.

Ngày 4/11, Gin Tuấn Kiệt đăng tải trên trang cá nhân loạt ảnh kỷ niệm 3 năm ngày cưới bên bà xã Puka và con gái Anya. "Sau 3 năm có thêm 1 cục để cưng để chiều", nam ca sĩ viết.

Trong bộ ảnh, Puka đeo khăn voan cô dâu và cài nơ trên tóc, trong khi Gin Tuấn Kiệt lựa chọn trang phục đơn giản với áo polo trắng. Cả hai cùng nâng ly chúc mừng. Đáng chú ý, con gái Anya cũng góp mặt trong loạt ảnh kỷ niệm của bố mẹ. Cô bé mặc váy hồng đồng điệu với Puka và có nhiều biểu cảm ngộ nghĩnh trước ống kính.

Bên dưới bài đăng, nhiều khán giả gửi lời chúc mừng đến Puka và Gin Tuấn Kiệt nhân dịp kỷ niệm 3 năm ngày cưới. Không ít người bày tỏ sự yêu mến dành cho cặp đôi, đồng thời gửi lời chúc hai nghệ sĩ tiếp tục có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc.

Puka và Gin Tuấn Kiệt kỷ niệm 3 năm về chung nhà. Ảnh: FB Gin Tuấn Kiệt.

Thời gian gần đây, Puka và Gin Tuấn Kiệt thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường bên con gái. Cuối tháng 10, nam ca sĩ đăng bộ ảnh cùng Anya mừng sinh nhật tuổi 37 của bà xã. Trước đó, gia đình họ cũng thực hiện loạt ảnh đón Tết Trung thu, thu hút sự quan tâm của khán giả.

Bên cạnh việc chăm sóc gia đình, hai nghệ sĩ cũng dần trở lại với công việc. Puka tái xuất màn ảnh rộng trong Nghỉ hè sợ nghỉ hưu của đạo diễn Huỳnh Lập, ra rạp hồi tháng 8. Gin Tuấn Kiệt cũng góp mặt với một vai diễn khách mời, đồng thời thể hiện ca khúc nhạc phim. Đến tháng 9, nam ca sĩ phát hành MV Quên người từng quen, đánh dấu sự trở lại âm nhạc sau khoảng 2 năm.

Sau 3 năm về chung nhà, thay đổi lớn nhất trong cuộc sống của Puka và Gin Tuấn Kiệt là sự xuất hiện của con gái đầu lòng. Tháng 11/2024, cặp đôi thông báo tin vui mang thai. Đến tháng 5/2025, hai nghệ sĩ xác nhận con gái đã chào đời, song vẫn giữ kín diện mạo và những thông tin riêng tư về bé.

Tháng 3/2026, Puka và Gin Tuấn Kiệt lần đầu công khai hình ảnh con gái Anya nhân dịp bé tròn một tuổi. Kể từ đó, cả hai thoải mái hơn trong việc chia sẻ những khoảnh khắc sinh hoạt cùng con trên mạng xã hội. Hai nghệ sĩ từng có khoảng thời gian chủ động giảm bớt công việc để chăm sóc con, trước khi dần trở lại với các hoạt động nghệ thuật.

Puka và Gin Tuấn Kiệt công khai tình cảm vào tháng 9/2023, sau khoảng 4 năm hẹn hò kín tiếng. Hai tháng sau, cặp đôi tổ chức đám cưới với sự tham dự của đông đảo nghệ sĩ.