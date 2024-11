PSY đến TP.HCM

PSY có mặt tại TP.HCM vào tối 23/11. Nam ca sĩ diện trang phục giản dị, đeo khẩu trang che kín mặt.

Tối 23/11, nhân hit Gangnam Style xuất hiện tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất (TP.HCM). Đây là lần đầu tiên PSY đến Việt Nam biểu diễn. Nam ca sĩ mặc đồ đơn giản với áo thun xanh và quần jeans. Anh đeo khẩu trang che kín mặt. Thời gian qua, PSY giữ kín lịch trình nên sự xuất hiện của anh khiến fan bất ngờ. PSY kéo theo vali và nhanh chóng di chuyển tới xe riêng, không nán lại giao lưu với khán giả tại sân bay.

“Sao không thấy PSY thông báo gì thế”, “Không có thông tin anh xuống sân bay lúc mấy giờ, rồi còn vào giờ đêm đó thì sao đón được”, “Tối nay chắc bùng nổ với Gangnam Style và Gentleman”, khán giả bình luận.

PSY là chủ nhân của siêu hit Gangnam Style. Ảnh: @42psy42.

PSY tên thật là Park Jae, sinh năm 1977 tại Gangnam, Seoul, Hàn Quốc. Anh chính thức ra mắt vào năm 2001, lần lượt trình làng các ca khúc Champion (2002), Father (2005) và Right Now (2010)... Nhưng phải tới khi siêu hit Gangnam Style (2012) gây sốt toàn cầu, tên tuổi PSY mới được biết tới rộng rãi. Nhiều khán giả gọi bằng danh xưng "ông hoàng K-pop".

Gangnam Style trở thành video đầu tiên vượt mốc 1 tỷ lượt xem trên YouTube, đánh dấu một cột mốc lịch sử trong nền văn hóa nhạc pop thế giới. Single giúp anh chinh phục nhiều bảng xếp hạng âm nhạc trong nước lẫn quốc tế. Từ đó tới nay, nam ca sĩ đã có thêm nhiều hit mới, điển hình như Gentleman, Daddy, Hangover hay gần nhất là That That (2022).

Thời điểm ra mắt, That That đứng đầu bảng xếp hạng thời gian thực của Genie và Bugs, hai dịch vụ phát trực tuyến âm nhạc lớn ở Hàn Quốc. Trên một nền tảng khác là Melon, bài hát đứng vị trí thứ 2, sau Still Life của Big Bang. Ngoài ra, ca khúc cũng từng lọt vào bảng xếp hạng Billboard Hot 100 ở vị trí thứ 80. Đây là bài hát thứ 5 của PSY có mặt trên bảng xếp hạng.

Khoảng thời gian gần đây, nam ca sĩ tập trung đi diễn tại các đêm nhạc. Hồi cuối tháng 7, PSY từng gây chú ý khi hủy sự kiện âm nhạc Soaked Show tại Gwacheon, Kyunggi-do chỉ chưa đầy 1 tiếng sau khi bắt đầu. Lý do là thời tiết bất lợi, có khả năng gây nguy hiểm cho người tham gia. Nam ca sĩ sau đó lên tiếng thông báo hoàn tiền vé cho khán giả thông qua phòng vé nơi họ đã đặt mua.