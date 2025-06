PSG huỷ diệt Atletico 4-0

Đó không chỉ là một chiến thắng áp đảo về tỷ số, mà còn là màn trình diễn thể hiện đẳng cấp, chiều sâu và sự trưởng thành của một tập thể đang chuyển mình thành thế lực toàn cầu.

Vừa vô địch châu Âu chưa đầy một tháng, PSG vẫn giữ nguyên sự thanh thoát và độ chính xác đáng kinh ngạc trong từng pha bóng. Chỉ mất 19 phút để Fabián Ruiz khai thông thế bế tắc bằng một cú sút xa đầy uy lực, mở đầu cho thế trận hoàn toàn áp đảo của đội bóng nước Pháp. Họ không cho thấy dấu hiệu nào của sự chững lại sau chiến tích tại Champions League - trái lại, còn thi đấu với khí thế như thể vẫn đang ở trong trận chung kết.

Trước giờ nghỉ, một tình huống phản công nhanh chớp nhoáng khởi nguồn từ pha bỏ lỡ của Antoine Griezmann kết thúc bằng cú dứt điểm chuẩn xác của Vitinha, nhân đôi cách biệt cho PSG. Trong khi Atletico còn đang loay hoay tìm lại sự tổ chức, thì nhà vô địch châu Âu đã sớm đặt dấu chấm hết cho trận đấu.

Phút 57, Julian Alvarez tưởng chừng đã rút ngắn tỷ số cho Atletico sau một tình huống dứt điểm cận thành. Nhưng VAR can thiệp, xác định Koke phạm lỗi với Desire Doue trong pha bóng trước đó. Bàn thắng không được công nhận, và cùng với nó là tia hy vọng cuối cùng của đội bóng La Liga cũng vụt tắt.

Luis Enrique tiếp tục xoay tua hiệu quả đội hình, khi những nhân tố dự bị như Senny Mayulu vào sân và lập công ở phút 87, đặt dấu chấm hết cho mọi nỗ lực vùng lên của đối thủ. Phút bù giờ, Lee Kang-in lạnh lùng ghi bàn từ chấm phạt đền, ấn định chiến thắng 4-0 đầy thuyết phục.

Dưới thời Luis Enrique, PSG không còn là đội bóng hào nhoáng nhưng mong manh như những mùa giải trước. Họ giờ là một cỗ máy thi đấu chặt chẽ, tốc độ và biết cách kết liễu đối thủ khi thời cơ đến. Chiến thắng trước Atlético Madrid - đối thủ từng nhiều lần khiến Luis Enrique đau đầu khi còn dẫn dắt Barcelona - như một lời khẳng định PSG đang bước vào giai đoạn chín muồi của tham vọng.

Từ Paris đến Pasadena, đội bóng thủ đô nước Pháp đang cho thấy: họ không chỉ muốn làm vua châu Âu, mà còn hướng đến ngôi vương của bóng đá thế giới.

